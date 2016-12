Weihnachtsbäume gestohlen Der Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg. Die Organisatoren ärgern sich aber über Diebe.

Dreiste Diebe haben in Weinböhla zwei kleine Weihnachtsbäume, die direkt vor der Bühne am Pfarramt standen, gestohlen. © Symbolbild/dpa

Es war ein tolles Wochenende. „Der Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg“, sagt Heiko Fichter. Aber schon am Sonntagabend ärgerte er sich über dreiste Diebe, die zwei kleine Weihnachtsbäume, die direkt vor der Bühne am Pfarramt standen, geklaut haben. „Am Freitag wurden sie von den Kindergärten mit Selbstgebasteltem geschmückt. Und normalerweise bleiben sie das ganze Fest über stehen“, so Fichter. Aber offensichtlich habe sie jemand gebraucht, ärgert er sich.

Wie Christoph Wischnewski berichtet, wurden drei junge Männer mit den Bäumen gesehen. „Ich hoffe, die Betroffenen bekommen ein schlechtes Gewissen und die Bäume finden zurück.“ Daran glaubt Heiko Fichter nicht. Das Weihnachtsmarkt-Resumee will er sich von den Langfingern nicht verderben lassen. „Das Wetter war perfekt, die Auswahl der Händler super und es gab viele Besucher“, so Fichter. Der Weinböhlaer Weihnachtsmarkt findet immer am zweiten Adventswochenende rund um den Kirchplatz statt.

