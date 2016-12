Weihnachtsbäume fast ausverkauft Viele Großenhainer haben sich diesmal früh um ihren Christbaum gekümmert. Wo gibt es noch welche?

Kathrin Schmidt vom Baumarkt Landmaxx in Großenhain freut sich. Alle Weihnachtsbäume sind schon verkauft. So früh wie noch nie. © Anne Hübschmann

Wer jetzt noch kommt, guckt in die Röhre. In die Röhre, mit der Weihnachtsbäume in Netze verpackt werden. Im Großenhainer Baumarkt Landmaxx ist das diesjährige Geschäft mit den Nordmanntannen so gut wie vorbei. „Alle 250 Bäume sind weg“, sagt Verkäuferin Kathrin Schmidt und strahlt. „Wir haben letztes Jahr schon gut verkauft. Aber diesmal ging es noch schneller.“ Sie vermutet, dass sich die sehr gute Qualität der Landmaxx-Weihnachtsbäume rumgesprochen hat. „Die Bäume waren noch gar nicht da, da hatten wir schon die ersten Anfragen“, erzählt die junge Angestellte, „wahrscheinlich, weil unsere Kunden letztes Jahr so zufrieden waren.“

Am 29. November wurden die 250 Weihnachtsbäume bei Landmaxx angeliefert. Am 14. Dezember waren dort alle schon raus. Der Großenhainer Baumarkt hat noch mal 18 Nordmanntannen nachgeordert. Aber spätestens am Dienstag werden auch sie verkauft sein, ist sich die Verkäuferin sicher.

„Die Leute warten heute nicht mehr bis auf den letzten Drücker“, sagt Kathrin Schmidt. Vor allem dann nicht, wenn sie einen schönen, gleichmäßig gewachsenen Weihnachtsbaum haben möchten. „Außerdem ist für diese Qualität der Preis wirklich super gewesen“, sagt sie. Landmaxx bot die 1,50 Meter bis 2,20 Meter großen Nordmanntannen für 19,99 Euro an.

Beim Weihnachtsbaumverkauf am Kaufland gibt es noch Bäume. „Das Geschäft läuft sehr gut“, sagt Verkäufer Robert Hegewald. Auch hier scheint der Hauptandrang vorüber. Vor allem am vergangenen Wochenende wurde große Kasse gemacht. Doch immer noch kommen Kunden, die vorher bei Kaufland einkaufen waren, um ihren Christbaum auszusuchen. Am besten gehen auch hier Nordmanntannen, bestätigt der freundliche Oschatzer. Sie gibt es von ganz klein für 12,99 Euro bis ganz groß für 25,99 Euro. Auch Blaufichten (ab 9,99 Euro) und Rotfichten werden hier angeboten. Aber mit mäßigerem Erfolg. „Seitdem ich hier bin, habe ich von den Rotfichten nur eine einzige verkauft“, erzählt Hegewald. Selbst der Minipreis von knapp drei Euro ändert nichts daran.

Leute, die erst kurz vor Weihnachten ihren Baum kaufen, haben hier gute Chancen, noch einen zu erhalten. Bis zum 23. Dezember läuft der Verkauf. „Bei Bedarf wird nachbestellt“, sagt Hegewald. Die Bäume würden frisch geschlagen aus Dänemark kommen.

Wer schöne Weihnachtsbäume aus Sachsen haben möchte, sollte zum Edeka-Markt auf dem Kupferberg gehen. Dort werden Nordmanntannen und Blaufichten aus Hoyerswerda angeboten. Sie sind mit 14,99 Euro nicht nur preiswert, sondern auch gerade gewachsen. Kein Wunder, denn sie stammen aus dem Wald eines Forst-Professors.

Prof. Dr. Andreas W. Bitter vom Institut für Forstökonomie und Forsteinrichtung der TU Dresden in Tharandt besitzt in der Nähe von Hoyerswerda 720 Hektar Wald und bewirtschaftet sie unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber auch des Naturschutzes. In der Adventszeit können sich seine Studenten ein gutes Taschengeld als Verkäufer verdienen.

Zurzeit steht Johannes Sefrin vor dem Edeka in Großenhain und verkauft die Bäume aus dem Professoren-Wald. „Da der Weg bis Hoyerswerda nicht weit ist, können wir die Bäume immer frisch geschlagen anbieten“, sagt der 22-jährige Forststudent. In den letzten sechs Tagen hat er rund 300 Bäume verkauft. Voraussichtlich bis 22. oder 23. Dezember soll der hiesige Baumverkauf gehen. Er selbst schlägt seinen Weihnachtsbaum am 24. Dezember in seiner Heimat – in der Pfalz.

