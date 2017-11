Weihnachtsausstellung öffnet Das Lohgerbermuseum Dipps stimmt schon auf die für viele schönste Zeit im Jahr ein.

In die Weihnachtsausstellung im Museum Dippoldiswalde gehören natürlich Pyramiden. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Es gehört zur weihnachtlichen Tradition im Osterzgebirge: Das Lohgerbermuseum Dippoldiswalde zeigt ab Sonnabend bis Ende Februar wieder seine Weihnachtsausstellung. Wie das Weihnachtsfest an sich lebt die Ausstellung davon, dass dort viele vertraute Stücke zu sehen sind. Daneben zeigt das Museum auch Neues. So hat Eberhard Klinkewitz aus Dresden zwei Räume gestaltet. In einem ist seine Spielzeugsammlung zu sehen mit Puppenstuben und Puppenmöbeln. Der zweite Raum ist Weihnachtsbräuchen gewidmet, die am Beispiel von vielen Figuren dargestellt sind.

In der Lederkammer des Museums zeigt Uwe Senftleben aus Hermsdorf/Erzgebirge eine Weihnachtsbergparade. Aus Pappmaschee hat er die traditionellen Berge gestaltet. Der große Berg von Rolf Steinbach, die gedrechselten Figuren von Dieter Gahmig aus Klingenberg oder Werner Berndt aus Ruppendorf gehören ebenfalls zu den Schaustücken, wie Museumsmitarbeiterin Anita Göhler informierte.

15 Räume des Museums stehen in den kommenden Monaten ganz im Zeichen der weihnachtlichen Volkskunst und der typischen Bräuche dieser Jahreszeit. Lebendig wird die Weihnachtsausstellung auch mit den Handwerkern und Künstlern, die an den Wochenenden im Museum ihr Geschick und ihre Fertigkeiten vorführen. Am Buß- und Bettag, dem 22. November, wird die Familie Müller aus Auerbach mit Kindern, die das Museum besuchen, Weihnachtsgeschenke basteln. (SZ/fh)

Erweiterte Öffnungszeiten während der Weihnachtsausstellung von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Am 24. und 31.12. ist geschlossen.

