Weihnachtsaktion schon vorm Sommer Der Lions-Club Sebnitz startet in seine 10. Adventskalender-Saison. Wer sich über das Geld freuen kann, steht schon fest.

Antje Schimann stellte den Adventskalender der Sebnitzer Lions 2016 vor. © Steffen Unger

Den mittlerweile zehnten Adventskalender wird der Lions-Club Sebnitz in diesem Jahr verkaufen. Wie immer wird es viele Sponsoren geben, die die Geschenke, die sich hinter der Türchen verbergen, zur Verfügung stellen.

Auf dem letzten Klubabend der Lions- Mitglieder stand dann auch ein wichtiger Beschluss auf der Tagesordnung. Wofür wird der Erlös des Jubiläums-Adventskalenders 2017 verwendet? Das Geld wird aufgeteilt und geht an Theater-AGs von Schulen im Altkreis Sebnitz sowie in der Region Königstein, an das Theatre Libre in Sebnitz sowie an den Festumzug „800 Jahre Stolpen“ 2018. Hier wird im Speziellen die Ausstattung der Kindergarten- und Schulkinder bezuschusst, die am Festumzug teilnehmen. Darüber informiert Lions-Club-Sprecher Hans-Friedrich Jansen.

Jetzt beginne die Arbeit der Lions mit der Ansprache der Sponsoren sowie Großabnehmer der Kalender. „Letztere können die Kalender zur Weihnachtszeit wieder ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen und erzielen damit einen doppelten Effekt: Sie unterstützen damit den Verwendungszweck und bieten außerdem den Betriebsangehörigen die Chance auf einen schönen Gewinn“, sagt Hans-Friedrich Jansen. Aber auch die Begünstigten des Erlöses können durch eigenen Verkauf der Kalender ihren Anteil noch erhöhen – wie das geht, werden mit den Betroffenen in Kürze direkt besprochen.

Die Auflagenhöhe werde erst zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen – wenn die Anzahl der Festabnehmer feststeht. Bis dahin lägen noch viel Arbeit und Zeitaufwand vor den Lions-Mitgliedern. (SZ/aw)

zur Startseite