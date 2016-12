Weihnachts-Circus sauer auf Tafel-Verband

© Archivbild/Andreas Weihs

Mario Müller-Milano gibt den Tafeln keine Karten mehr für seinen Weihnachts-Circus. Im vergangenen Jahr hatte der Zirkusdirektor noch 1 000 Freikarten an den Landesverband Sächsische Tafeln gespendet. Dass er dies in diesem Jahr nicht mehr macht, erklärt er so: „Später erfuhren wir von Besuchern, dass diese für ihre Zirkuskarte einen finanziellen Beitrag leisten mussten.“ Er habe die Karten aber ausdrücklich verschenkt, damit sie zu einhundert Prozent bedürftigen Familien gegeben werden, die regelmäßig zur Essensausgabe der Tafeln kommen. Für die Verteilung an die einzelnen Tafeln sei der Landesverband zuständig gewesen. Dass Freikarten gegen Bezahlung vergeben wurden, widerspreche dem Ansinnen von Müller-Milano.

Er habe den Tafeln vertraut. „Dieses Vertrauen ist beschädigt, daher wurden in diesem Jahr andere Vereine mit Freikarten bedacht“, so Müller-Milano. Der Dresdner Weihnachts-Circus findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt und lädt vom 14. Dezember 2016 bis zum 2. Januar 2017 zu insgesamt 39 Vorstellungen auf den Volksfestplatz an der Pieschener Allee ein. (SZ/awe)

dresdner-weihnachts-circus.de

zur Startseite