Weihnachtliches und Tierisches

Mit vereinten Kräften wurde am Sonnabend der Weihnachtsmann am Ahorn Waldhotel in Schellerhau geweckt. Gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen und die Kinder konnten ihre Wunschzettel für den Weihnachtsmann abgeben. Zum Abschluss gab es ein Feuerwerk. © Andreas Weihs Mit vereinten Kräften wurde am Sonnabend der Weihnachtsmann am Ahorn Waldhotel in Schellerhau geweckt. Gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen und die Kinder konnten ihre Wunschzettel für den Weihnachtsmann abgeben. Zum Abschluss gab es ein Feuerwerk.

Unter dem Motto „Volkskunst & Krempel“ hat am Sonnabend der erste Herbstbasar im Vereinshaus Johnsbach stattgefunden. An verschiedenen Ständen gab es selbst gefertigte Schnitzereien, Bilder oder Gestricktes zu kaufen. Rosi Schönberger bot Hand- und Drechselarbeiten an.

Bei der Gemeinschaftsschau der Kleintierzüchter aus Ruppendorf und Umgebung am Wochenende konnte Züchter Wolfgang Lippert aus Ruppendorf einen Sieg verbuchen. Mit seiner Thüringer Schwalbe mit Rundhaube schwarz wurde er Vereinsmeister in der Kategorie Tauben.

Am Wochenende bot das Osterzgebirge lohnenswerte Veranstaltungen. Die SZ war am Waldhotel in Schellerhau, beim Herbstbasar im Vereinshaus Johnsbach und bei der Gemeinschaftsschau der Kleintierzüchter in Ruppendorf.

