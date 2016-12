Weihnachtliches Neustadt Am Freitag öffnet der Weihnachtsmarkt. Zu erleben gibt es aber noch viel mehr.

Traditionell am Sonntag wird der Riesenstollen angeschnitten. Weihnachtsengel werden wie im letzten Jahr die Prozedur überwachen. © Archivfoto: Steffen Unger

Wer am dritten Advent noch einen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, sollte seine Schritte nach Neustadt lenken. Hier wird am 9. Dezember, 16.30 Uhr, der Weihnachtsmann zur Eröffnung erwartet. Er kommt wie immer mit einem Fahrzeug – wie Radlader, Lkw mit Sessel, bei Schnee natürlich Pferdeschlitten. Je nachdem welches Gefährt der Bauhof für ihn organisiert hat. Mit was er in diesem Jahr kommt, bleibt natürlich eine Überraschung.

Sonnabend: Familientag mit vielen Vergünstigungen

Von 14 bis17 Uhr gibt es viele Vergünstigungen für Kinder, wie zum Beispiel der halbe Preis an ausgeschilderten Ständen für Kinderpunsch, Zuckerwatte und anderen Leckereien. Zum halben Preis kann am Glücksrad gedreht werden. Es gibt freie Fahrten mit der Kindereisenbahn und der Ponykutsche ab der Haltestelle an der Sparkasse. Weitere Vergünstigungen warten am Karussell und anderen Fahrgeschäften. 10 Uhr könnte der Platz am Rewe-Markt dann komplett rot/weiß werden. Dann startet die Nikolauswette. Der Einkaufsmarkt hat mit dem Verein Lebenshilfe, insbesondere den Hohwaldwerkstätten, gewettet, dass es der Verein nicht schafft, 70 als Nikolaus oder Weihnachtsmann verkleidete Menschen zu motivieren, pünktlich 10 Uhr am Rewe-Markt zu erscheinen. Gewinnt der Verein die Wette, bekommen die Hohwaldwerkstätten in Neustadt die ausgesetzte Geldprämie in Höhe von 500 Euro.

Auf der Weihnachtsbühne am Markt gastiert 16 Uhr Tom Adler. Der 17-Jährige spielt schon seit vielen Jahren Orgel und Klavier in den Kirchen der Umgebung und hat ein großes Fanpublikum. Er präsentiert sein Weihnachtsprogramm zusammen mit seinen Mitschülern des Sebnitzer Goethe-Gymnasiums.

Sonntag: Schiller-Theater bekommt den Stollenerlös

Gegen 16 Uhr wird bei schönem Wetter der Riesenstollen mit einem Ponygespann von der Bäckerei abgeholt. Der Bürgermeister wird ihn anschneiden. Danach verkaufen Schiller-Schüler den Stollen. Der Erlös kommt dem Schiller-Theater zugute, die im Mai dieses Jahres durch einen Unwetter-Wassereinbruch im Keller viele Kostüme und Requisiten verloren haben. Darüber hinaus würdigt die Stadt Neustadt damit das außerschulische Engagement. Außerdem haben am Sonntag die Geschäfte von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann sich auch im Stadtmuseum auf Weihnachten einstimmen. Hier werden die schönsten Pflaumentoffel gezeigt. 17 Uhr findet dann in der St.-Jacobi-Kirche ein festliches Konzert mit Neustädter Chören und Instrumentalisten statt. Zuvor, gegen 16.30 Uhr, steht die Auslosung der Gewinner des Kreuzworträtsels für Grundschüler und des Malwettbewerbes der Kindergartenkinder an. Wer möchte, kann sich übrigens noch am Malwettbewerb beteiligen. Gesucht ist ein schönes Bild für den Weihnachtsmann im DIN-A4-Format. Das Bild muss nur noch in den Briefkasten des Rathauses oder per Post zugeschickt werden. Das Kreuzworträtsel ist auf der Homepage unter www.neustadt-sachsen abrufbar und auch in jeder Grundschule erhältlich. Auf die Gewinner warten schöne Preise. Allerdings werden die nur ausgegeben, wenn die Gewinner auch persönlich auf der Marktbühne stehen.

