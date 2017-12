Schiebocker Adventskalender Weihnachtliches für den Salon Der Bischofswerdaer Friseur- und Kosmetikbetrieb möchte verstärkt auch junge Kunden ansprechen. Dafür gibt es Pläne fürs neue Jahr.

Patricia Grüllich lernt im dritten Ausbildungsjahr in der Friseur- und Kosmetik GmbH Bischofswerda. Die Weihnachtsbäume an den Salons „AbSchnitt 12“ und „Carina“ wurden von Kindern aus dem Herrmannstift geschmückt. © Steffen Unger

Bischofswerda. Für den stattlichen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus, gestiftet von seiner Familie, bekam Tino Herrmann viel Lob. Doch auch die vielen kleinen Weihnachtsbäume vor Bischofswerdaer Läden findet der Geschäftsführer der Friseur und Kosmetik GmbH klasse. Zwei der rund 40 Bäume stehen vor Salons seines Unternehmens.

Die 57 Kinder aus der christlichen Tagesstätte Herrmannstift haben dafür dekorative Sterne, Glocken, Nikolausstiefel und Pfefferkuchen gebastalt. Die kleinen Kunstwerke entstanden in einer Adventsbastelwoche. Die Vorschulkinder aus der Flöhegruppe schmückten den Baum vor dem Salon „AbSchnitt 12“ auf dem Markt, die Hortkinder den vor dem Salon „Carina“ an der Kamenzer Straße. Die Jüngsten im Haus aus der Käfergruppe putzten den Baum im Bischofssitz an. Jeder, der in die Stadtbibliothek geht, kann ihn sehen.

Mit rund 75 Mitarbeitern ist die Friseur und Kosmetik GmbH einer der großen Handwerksbetriebe Bischofswerdas. Die Beschäftigten, in der überwiegenden Mehrzahl Frauen, arbeiten in 13 Salons, die sich auf dem Gebiet des ehemaligen Kreises Bischofswerda befinden. Das Unternehmen ist einer der wenigen Friseurbetriebe Sachsens, die noch Lehrlinge ausbilden, aktuell im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Nur etwa jeder sechste Betrieb der Branche sorgt noch selbst für seinen Berufsnachwuchs. Eine Herausforderung sieht Tino Herrmann deshalb weniger darin, Lehrlinge zu bekommen, sondern stattdessen junge Facharbeiter in seinem Unternehmen zu halten. Investitionen wie der Umbau des Salons am Altmarkt im vergangenen Jahr zahlen sich da aus. Durch sie werden nicht nur gute, moderne Arbeitsbedingungen geschaffen. Die Investition brachte dem Unternehmen auch neue Kunden. Unverzichtbar vor allem für junge Friseure und Friseusen nach der Ausbildung, die sich ihren Kundenstamm erst aufbauen müssen. Präsentationen, wie in diesem Jahr zu den Schiebocker Tagen, bringen da viel, um auf sich aufmerksam zu machen und auch um jungen Leuten die Chance zu geben, zu zeigen, was sie können. Neun Mitarbeiter arbeiten im Salon „Abschnitt 12“, drei im Salon „Carina“. Eine junge Mitarbeiterin, die in diesem Jahr ausgelernt hat und übernommen wurde, verstärkt das Team.

Im neuen Jahr möchte der Handwerksbetrieb noch kundenfreundlicher werden. Dafür plant er einige Veränderungen. Termine wird man künftig auch online buchen können, sagt Tino Herrmann. Das Kassensystem wurde dafür schon in diesem Jahr umgestellt. Darüber hinaus will das Unternehmen vor allem auch seinen jüngeren Mitarbeitern Gelegenheit geben, auf Facebook auf sich, ihr Können und spezielle Aktionen aufmerksam zu machen. So möchte man auch die jüngere Kundschaft gewinnen. (SZ/ir)

Lebendiger Adventskalender: täglich 17 Uhr an der Bühne auf dem Altmarkt. Heute: Vorführung des Kinderhauses Sonnenschein

