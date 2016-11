Weihnachtlicher Zaubermarkt Bretnig-Hauswalde feiert im Ratskeller und in der Hofescheune dieses Jahr schon eher in den Advent. Am 27. November steigt das Fest.

Bretnig-Hauswalde feiert dieses Jahr schon eher in den Advent. © dpa

Genau 15 Jahre lang feierten die Bretnig-Hauswalder in der Gemeinde das Nikolausfest gefeiert am zweiten Advent. Diese Tradition endete im Vorjahr. Weil das Fest Jahr um Jahr mit weihnachtlichen Feiern in Nachbargemeinden zusammenfiel, insbesondere mit dem Weihnachtsmarkt in Großröhrsdorf. So fehlten den Bretnigern Helfer für ihr eigenes Fest, und sie hätten sich auch mehr Besucher gewünscht. Also mussten ein neues Konzept und ein neuer Termin her. Das ist nun der 1. Advent, in diesem Jahr der 27. November.

Bereits seit 2001 können sich die vielen kleinen und großen Gäste auf einen stimmungsvollen Adventsnachmittag in der weihnachtlich geschmückten Hofescheune freuen. Dort wird natürlich auch diesmal gefeiert. Erstmalig findet außerdem das Adventsfest mit dem weihnachtlichen Zaubermarkt im Ratskeller des Gemeindeamtes statt. Ab 13.30 Uhr erwarten die fleißigen Wichtel die Besucher mit der Eröffnung der Außenstelle des Weihnachtsmann-Postamtes. Die Kinder können vor Ort ihre Wunschzettel verfassen und abgeben. „Jeder Brief wird beantwortet“, versprechen die Mitarbeiter des Postamtes.

Weihnachtsmarkt mit Geschenkideen

Gleichzeitig öffnet der Weihnachtsmarkt mit handgemachten weihnachtlichen Angeboten im Ratskeller des Gemeindeamtes. „Gerade für die beginnende Adventszeit und neun Tage vorm Nikolaus findet bestimmt der eine oder andere schön gestaltete Weihnachts-Deko oder ein kleines Präsent“, sagen die Organisatoren vom Revueclub Bretnig-Hauswalde. Ab 14 Uhr beginnt dann in der Hofescheune für Groß und Klein das Weihnachts-Programm.

Außerdem verspricht die Weihnachtsbastelstraße für Kinder viele Überraschungen. Für sie hebt sich auch beim 1. Adventsfest der Bühnenvorhang. Das ist dem Spielenthusiasmus der Mitglieder des Revueclubs zu verdanken. Ab 15.45 Uhr ist diesmal „Das Tierhäuschen“ zu erleben. Sechs Erwachsene und ein Kind verwandeln sich dank professioneller Kostüme in Hahn, Frosch, Igel, Maus, Fuchs, Wolf und Bär und erzählen eine Geschichte über Freundschaft, als eine wirksame Waffe der Schwächeren gegenüber den vermeintlich Stärkeren. Natürlich wird auch dieses Jahr der Nikolaus einen Besuch abstatten! (SZ)

