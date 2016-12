Weihnachtliche Gaunereien Einbrecher suchen über die Feiertage mehrere Orte heim und nehmen so einiges mit.

Unbekannte Diebe drangen in Radebeul zu Heiligabend zwischen 17 und 17.30 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Radebeuler Augustusweg ein. Sie durchsuchten in allen Räumen das Mobiliar und entwendeten Bargeld, Goldschmuck und eine Herrenarmbanduhr. Der Schaden durch den Diebstahl wurde mit insgesamt ca. 6.000 Euro beziffert.

Weniger erfolgreich für einen Ganoven endete in Moritzburg der Einbruch zu Heiligabend gegen 23 Uhr: Zeugen verständigten die Polizei darüber, dass gerade zwei unbekannte Männer in ein Vereinshaus in Moritzburg eingedrungen waren. Die Polizeibeamten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einen Einbrecher (m/25, Pole) feststellen und vorläufig festnehmen.

Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob aus dem Objekt etwas gestohlen wurde. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Ebenfalls gefasst wurden in Radebeul zwei Einbrecher, die am 26. Dezember gegen 0.50 Uhr in einen Imbiss an der Schildenstraße einsteigen wollten. Ihr Pech war, dass sie dabei von einem Zeugen beobachtet wurden. Er verständigte sofort die Polizei über Notruf. Obwohl die beiden Kriminellen flüchteten, konnten die sofort eingesetzten Polizeibeamten sie ergreifen und vorläufig festnehmen. Die beiden Einbrecher (m/15 und m/16, Deutsche) sind bei der Polizei nicht unbekannt.

