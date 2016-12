Weihnachtliche Gaunerei Einbrecher suchen am Feiertag ein Technikgeschäft heim und nehmen so allerhand mit.

Unbekannte Täter drangen über Weihnachten gewaltsam in ein Geschäft für Computerservice und Zubehör in Neustadt i. Sa. ein. Das wurde am 25. Dezember gegen 3. 30 Uhr bekannt.

In dem Geschäft entwendeten sie eine noch nicht genau bekannte Menge an Mobiltelefonen. Daher konnte der Stehlgutschaden noch nicht beziffert werden.

Die Höhe des beim Einbruch angerichteten Sachschadens beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

zur Startseite