Weihnachtliche Brücke Die Bauarbeiten sind noch lange nicht abgeschlossen. Doch dank Schwibbogen und Stern erstrahlt die Baustelle in weihnachtlichem Glanz.

© Matthias Weber

Es wird zwar noch Monate dauern, bis die neue Eisenbahnbrücke an der Ecke Eisenbahn-/Bergstraße/Tongasse im Zuge der Bauarbeiten am Zittauer Bahnhof ersetzt ist. Trotzdem ist die Baustelle schon jetzt sehenswert: Sie ist mit einem Schwibbogen und einem Stern von den Bauleuten weihnachtlich geschmückt worden und so ein Hingucker geworden.

