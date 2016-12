Weihnachtliche Auszeichnung Der historisch-romantische Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein ist einer der schönsten Deutschlands.

Das liebevoll inszenierte Weihnachtsdorf auf der Festung Königstein versetzt Besucher durch rustikales Flair und mittelalterliches Treiben in eine andere Zeit. © Marko Förster

Da können die Königsteiner stolz sein: Ihr Weihnachtsmarkt auf der Festung wurde vom Online-Magazin Geo.de unter die zehn schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands gewählt. In ihre Entscheidung zog die Redaktion insgesamt 30 Märkte mit ein. Bereits zum dritten Mal suchte sie den schönsten Weihnachtsmarkt, dieses Mal unter dem Motto klein und romantisch. Daher konzentrierte man sich auf kleinere Orte, die sich durch ihre Lage sowie ein besonderes Ambiente auszeichnen und die fernab des Großstadttrubels liegen. Um in die Vorauswahl aufgenommen zu werden, war es auch relevant, ob die Händler des Marktes regionale Produkte sowie Kunsthandwerk anbieten. Auf Empfehlung einer Leserin aus der Region Sächsische Schweiz wurde der 21. Weihnachtsmarkt auf der Festung in die Auswahl aufgenommen.

Er überzeugte auch die Redaktion und konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzten. Ausschlaggebend für die Entscheidung war seine besondere Lage auf der altehrwürdigen Wehranlage und seine einzigartige Atmosphäre, die mit viel Liebe zum Detail entsteht. Künstler, Gaukler und Handwerker lassen Besucher an allen Adventswochenenden von 11 bis 19 Uhr in eine historische Welt eintauchen und den modernen Alltag vergessen. Kinder können mit einem handbetriebenen Karussell fahren und allerlei Märchenspiele und Puppentheater bestaunen. Jeder kann dort eine weihnachtliche Stimmung der besonderen Art erleben.

Die Königsteiner wussten schon lange, was sie für eine Perle in ihrer Stadt haben. Jetzt wissen es alle.

