Weihnachten wird’s bunt Elke Sommer vom Neugersdorfer Bastelladen lädt am Wochenende zu einer Messe ein. Auf die Idee mit Bastelmaterial zu handeln, kam sie gar nicht selbst.

Elke Sommer hat in ihrem Hobby und Bastelladen in Neugersdorf alles zum Basteln: von Anleitungsbüchern bis zu Dekofarben.Tipps zum Selbstgestalten gibts auf ihrer Messe am Wochenende. © Rafael Sampedro

Elke Sommer verschwindet beinahe zwischen vielen bunten Dekosachen und Kartons. Die stapeln sich im Hinterzimmer ihres Hobby- und Bastelgeschäfts in Neugersdorf. Darin transportiert sie allerhand Bastelmaterial und fertige Dekorationen nach Ebersbach in die Alte Mangel. Dort veranstaltet sie am Wochenende ihre Bastelmesse und will unter anderem neueste Weihnachtstrends zeigen.

Die Messe ist für die Händlerin wichtig, um Kunden fürs Basteln zu begeistern. Denn mittlerweile ist auch für Geschäfte wie das von Elke Sommer das Internet zur Konkurrenz geworden. „Es gibt alles im Internet, auch Bastelmaterial- und ideen“, so die Ladeninhaberin. Ihr Pluspunkt sei aber, dass sie den Kunden auch zeigen könne, wie‘s geht. Nicht selten kommen Leute mit Bildern von einer Deko-Idee aus dem Internet und fragen bei ihr nach, wie man das herstellt.

Gemeinsam mit den Kunden tüftelt Frau Sommer so lange, bis es klappt. Auch neue Deko-Trends aus Katalogen probieren Frau Sommer und ihre Mitarbeiterin immer erst selbst aus. „Wir müssen ja testen, ob das machbar ist.“ Das könne man oft gar nicht in Stundenlohn aufrechnen, sagt die Bastelexpertin. Deshalb ist sie auf den Verkauf von Material angewiesen. Inzwischen betreibt sie das Geschäft in Neugersdorf 20 Jahre. Auf die Idee kam sie gar nicht selbst. Ihr ursprünglicher Beruf hat überhaupt nichts mit kreativem Gestalten zu tun. Sie war Finanzbuchhalterin. Nachdem sie aus familiären Gründen einige Jahre im Job aussetzte, war es schwierig beruflich wieder Anschluss zu finden.

Sie suchte nach einer Geschäftsidee. Bekannte beklagten, dass es nirgendwo eine gute Auswahl an Bastelmaterial gebe. So entschloss sich Elke Sommer in dem Geschäft, wo früher ihre Familie eine Korbmacherei betrieb, den Hobbyladen zu eröffnen. Inzwischen sind auch ihre Bastelkurse beliebt. Es gibt ein Programm, aber auch individuelle Absprachen sind möglich. Frau Sommer und ihre Mitarbeiterin bieten Basteln als GTA in der Grundschule an. Jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr können Kinder ab sechs Jahren außerdem im Geschäft auf der Kantstraße etwas anfertigen. Dazu sollen auch Besucher auf der Messe die Möglichkeit haben. „Jeder kann selbst etwas ausprobieren“, kündigt Frau Sommer an. Zum Beispiel diesen Trend: Weihnachtssterne aus Büchern oder Tapetenresten.

Bastelmesse, am Sonnabend und Sonntag in der Alten Mangel Ebersbach, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Das ist ein Beitrag aus unserer Reihe Kauf lokal. Hier finden Sie weitere Informationen und Beiträge dazu.

