Weihnachten steht vor der Tür Brauerei und SZ holen Peter Ufer in die Reihe „Bier & Kultur“. Mit einem sehr ungewöhnlichen Blick auf die Adventszeit.

Peter Ufer – SZ-Autor, Kolumnist und vor allem Kenner der sächsischen Sprache. In seinem neuen Programm widmet er sich nun wichtigen Fragen – und Antworten – zum Thema Weihnachten. Foto: PR © PR

Während sich die meisten in der Zeit vor Weihnachten wohl vor allem mit der Frage herumplagen: Was soll ich eigentlich mal wieder verschenken, was ich nicht schon irgendwann verschenkt habe? Hat der bekannte SZ-Kolumnist, Moderator und Kenner der sächsischen Sprache Peter Ufer ganz andere Fragen. Schwerwiegendere.

Viele Tage lang steht Weihnachten vor der Tür – aber was macht es da eigentlich? Eine dieser Fragen … auf die Peter Ufer auch gleich noch eine Antwort-Möglichkeit präsentiert: Vielleicht treffen sich Weihnachtsmann und Nikolaus zum Zipfeltreffen und schließen ein Adventsabkommen zur Begrenzung des Geschenkwettrüstens.

Texte vom Advent und dem Pflaumentoffel

Und weil es offenbar eine Menge solcher Fragen – und eben auch Antworten – gibt, die Peter Ufer umtreiben, hat er gleich mal ein ganzes Weihnachtsprogramm daraus zusammengeschnürt, als satirisches Weihnachtspaket kurz vorm Heiligabend. Mit dem kommt er am 2. Dezember nun auch nach Radeberg – ins Conrad-Brüne-Haus der Radeberger Exportbierbrauerei. Denn Brauerei und Rödertal-SZ holen Peter Ufer mit diesem satirisch-musikalischen Programm „Heute, Freunde wird’s was geben“ in die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Bier & Kultur“.

Peter Ufer wird an diesem Abend satirische Texte von Advent über Pflaumentoffel bis Zimt lesen; ein sächsisches Weihnachts-ABC also. Der Dresdner Musiker Jacob Meining spielt dazu neu arrangierte Weihnachtslieder auf der Violine. Ein gefragter Musiker übrigens, der Peter Ufer da beim weihnachtlichen fragen (und antworten) hilft: Seit 2005 tritt Meining unter anderem mit den Kammermusikern der Staatskapelle Dresden, der Neuen Elbland Philharmonie oder dem Philharmonischen Orchester Heidelberg als Solist auf. Das Trio komplett macht die ukrainische Pianistin Dariya Hrynkiv, die – so beschreibt es Peter Ufer – den Adventston angeben wird.

Ein vorweihnachtlicher Weihnachtsabend wird es also werden, der sich augenzwinkernd mit den Nebensächlichkeiten befasst, die für viele längst zur Hauptsache beim Thema Weihnachten geworden sind.

„Bier&Kultur“ mit Peter Ufer am 2. Dezember um 19.30 Uhr. Tickets für 20 Euro ab sofort Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr in der Radeberger Brauerei, telefonisch unter 03528 454260 oder info@radeberger.de

zur Startseite