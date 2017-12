Weihnachten sollen die Verspätungsprobleme behoben sein Die Bahn entschuldigt sich für die Pannen auf der neuen ICE-Strecke und gibt sich kulant.

Es ist für die Deutsche Bahn eine rabenschwarze Woche. Der Betrieb auf der modernsten Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und München funktioniert nicht richtig. Am Mittwoch leistet die Bahn nun Abbitte für das Verkehrschaos der letzten Tage auf den Schienen.

„Ich möchte mich bei allen betroffenen Fahrgästen entschuldigen“, sagte die für den Fernverkehr verantwortliche Vorständin Birgit Bohle am Mittwoch, „das ist nicht gut gelaufen.“ Auf wichtigen Strecken kam es infolge des plötzlichen Wintereinbruchs am vergangenen Sonntag sowie Problemen mit dem neuen Zugsteuerungssystem ETCS (European Train Control System) auf der Neubaustrecke zwischen München und Berlin zu Verspätungen und Zugausfällen. Der Weihnachtsverkehr werde aber wieder normal verlaufen, versicherte Birgit Bohle.

Herausgefunden haben die Experten nun auch, warum der Sonderzug mit Prominenten zur Eröffnung der Neubaustrecke mehrfach stehen blieb und erst mit zweistündiger Verspätung sein Ziel erreichte. „Es war ein menschlicher Fehler“, erläuterte Bohle. Im Werk sei ein für einen Radsatz falscher Raddurchmesser in den Zugcomputer eingegeben worden. Die Software konnte mit den widersprüchlichen Daten nichts anfangen und wusste – vereinfacht gesagt nicht – wie schnell der Zug fahren darf. Also hielt sie ihn ganz an.

„Wir haben es nicht mit einem systematischen Problem zu tun“, betont Bohle. In den ersten Tagen des Betriebs kam es mehrfach zu Störungen im ETCS. Zusammen mit Fachleuten des Herstellers Alstom will die Bahn die Anfangsschwierigkeiten nun beheben.

Von der automatischen Steuerung der Züge erhoffen sich Bahnunternehmen in ganz Europa eine Reihe von Vorteilen. So können die bisher mehr als 20 verschiedenen Leitsysteme der Länder durch ein einziges ersetzt werden, mehr Züge auf die Gleise gebracht und erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden. Die Einspareffekte bezifferte allein die Deutsche Bahn einmal auf rund 640 Millionen Euro jährlich in ihrer Netzsparte. Dies könnte wiederum zu sinkenden Trassenpreisen und damit zu einer höheren Nachfrage führen. Am Ende werden aber wohl auch die Lokführer der Technik zum Opfer fallen.

Die Kritik der Lokführergewerkschaft GDL, das Fahrpersonal habe keinen echten Probebetrieb fahren können, wies Bohle teilweise zurück. „Die Lokführer wurden intensiv geschult und fahren für die ersten Wochen auch in Doppelbesetzung auf den ICE-Zügen“, sagte sie. Zugleich räumte die Vorständin ein, dass den Lokführern wichtige Unterlagen für das System erst wenige Tage vor der Premierenfahrt übergeben wurden.

Die Zugführer, darüber herrscht Einigkeit, tragen keine Schuld an den teils chaotischen Verhältnissen zum Fahrplanwechsel. „Unsere Mannschaft kämpft den ganzen Tag und um jeden Zug“, versichert Birgit Bohle.

Bis zum kommenden Wochenende soll sich die Lage im Schienennetz weiter stabilisieren. Noch sind nicht alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit. Durch Schnee und Eis wurden am Sonntag gleich 16 Fahrzeuge so beschädigt, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Zudem gab es an vielen Weichen Schäden. So fielen die Heizungen für die Weichen etwa am Frankfurter Hauptbahnhof komplett aus. Überdies gibt es auch noch Schäden auf der Schnellstrecke von Köln ins Rhein-Main-Gebiet, so dass die Züge hier nur noch langsam fahren konnten.

Für die von Verspätungen auf der Neubautrasse betroffenen Kunden kündigte Bohle eine Kulanzregelung an. Bei einer Stunde oder mehr Verspätung erhalten die Fahrgäste den kompletten Fahrpreis erstattet. Normalerweise wären es nur 25 Prozent. Darüber hinaus entschädigt die Bahn sie mit einem Gutschein über 50 Euro.

Die Verkehrsprobleme beschäftigten an diesem Mittwoch auch den Aufsichtsrat des Konzerns. Dabei wollten die Kontrolleure sich eigentlich nur mit einem anderen Problem der Bahn befassen. Die Kosten für den Bau des Stuttgarter Hauptbahnhofs erhöhen sich um eine Milliarde Euro. Ende Januar soll es eine Sondersitzung geben, auf die die Aufsichtsräte das weitere Vorgehen bei diesem Großprojekt entscheiden wollen. Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart lehnen eine Übernahme weiterer Kosten ab.

