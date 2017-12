Weihnachten olé In Obercunnersdorf hat sich ein Spanier angeschaut, wie man besinnlich Advent feiert. Er nimmt Ideen mit nach Hause.

Francisco Mestre (links) aus Barcelona hat mit Obercunnersdorfs Ortsvorsteher Josef Kempis das Tannengut Belger in Niedercunnersdorf besucht. Der Spanier informierte sich über deutsche Weihnachtskultur. © www.foto-sampedro.de

Francisco Mestre dreht den Tannenbaum hin und her. Der Spanier aus Barcelona ist ganz beeindruckt von dem Meer aus Grün auf dem Tannenhof Belger in Niedercunnersdorf. Hunderte Nadelbäume liegen dort jetzt zum Verkauf bereit. Und fast jeder Einwohner in der Region stellt sich so einen Baum zu Heiligabend ins Wohnzimmer. Für den Spanier Mestre ist das nicht ungewöhnlich. Denn auch in Spanien ist es mittlerweile üblich, sich einen Baum in die Stube zu stellen. Überrascht ist Mestre allerdings von den Preisen, die er bei Belgers in Niedercunnersdorf vorfindet. Denn in seiner Heimat sind die Tannenbäume wesentlich teurer. Deswegen sind es oft auch Plastikbäume, die sich die Landsleute ins Wohnzimmer stellen. Nadelbäume wachsen vor allem im Norden Spaniens.

Francisco Mestre sucht aber keinen Baum fürs eigene Wohnzimmer. Er ist in einer besonderen Mission unterwegs. Mestre ist Präsident des spanischen Vereins „Spaniens schönste Dörfer“. Auf Einladung der Interessengemeinschaft (IG) „Sachsens schönste Dörfer“ tourte er jetzt durchs Land. In der IG ist auch Obercunnersdorf Mitglied. In die Region gekommen ist er mit dem Ziel, sich über die Weihnachtsbräuche in der Region zu informieren – und einige Ideen mit in die Heimat zu nehmen. Weihnachtsmärkte zum Beispiel gibt es in Spanien gar nicht. Mestre will aber künftig welche in den Dörfern seiner Heimat organisieren. Dafür hat er sich Anregungen geholt. Damit wollen Mestre und seine Mitstreiter die Tourismus-Saison in den ländlichen Regionen Spaniens verlängern. Beeindruckt war der Spanier auch von den schön geschmückten Häusern. „Da haben wir in Obercunnersdorf ja einiges zu bieten“, sagt Ortsvorsteher Josef Kempis nicht ohne Stolz. Er hat den Gast aus Spanien während seines Aufenthalts mit betreut. Die Architektur mit rund 250 Umgebindehäusern tat ein Übriges für das stimmungsvolle Bild. „Und mit dem Wetter hatten wir ja auch absolutes Glück“, sagt Kempis mit Blick auf das malerische Winterwetter in den vergangenen Tagen.

Aber nicht nur das Örtchen am Kottmar hat einiges zu bieten in Sachen Weihnachtskultur. Josef Kempis besuchte mit seinem Gast unter anderem auch den Schlesischen Christkindel-Markt in Görlitz und die Sterne-Manufaktur in Herrnhut. Auch der Striezelmarkt in Dresden stand auf dem Programm von Francisco Mestre. Denn auch der IG „Sachsens schönste Dörfer“ auf Landesebene stattete Mestre einen Besuch ab. Von der Zusammenarbeit der Interessengemeinschaften auf internationaler Ebene profitieren Obercunnersdorf und die Region. Josef Kempis und die Obercunnersdorfer sind auch übers Jahr sehr eifrig, was die Betreuung von Gästen aus dem In- und Ausland betrifft. Mit der Interessengemeinschaft „Schönste Dörfer“ ist der Ort auf vielen Messen präsent und macht Besucher neugierig auf die Region. Die Zahl der Touristen in dem kleinen Örtchen steigt auch dank der Aktivitäten nachweislich.

Nicht selten machen Reisebusse in Obercunnersdorf Station. Jedes Jahr, so erzählt der Ortsvorsteher, macht ein Touristenbus aus Österreich auf seiner Weiterfahrt nach Berlin in Obercunnersdorf Halt. Die Touristen aus der Alpenrepublik besichtigen dann den Ort. Und sind immer wieder begeistert. Mit vielen positiven Eindrücken fährt auch der Spanier Francisco Mestre nun wieder nach Hause. Und vielleicht organisiert er schon im nächsten Jahr einen Weihnachtsmarkt nach Oberlausitzer Vorbild.

zur Startseite