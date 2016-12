Weihnachten ohne Kirche Die Lutherkirche ist verkauft, die Christuskirche wird saniert. Heidenau feiert trotzdem. An einem ungewöhnlichen Ort.

Ein bisschen Weihnachten auf der Baustelle: Kirchenvorstandsvorsitzender Andreas Sorge (r.) und Baubeauftragter Uwe Lässig stellen ein Weihnachtsgesteck auf das Gerüst an der Heidenauer Christuskirche. Gefeiert werden kann dieses Jahr nicht hier. Aber es gibt eine Alternative. © Norbert Millauer

Weihnachten in der Friedhofskapelle feiern, das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Hier finden zwar schon seit dem Winter die Gottesdienste der evangelischen Kirchgemeinde statt, doch die Geburt Christi auf dem städtischen Friedhof zu feiern, dazu gehört auch ein bisschen Mut. Doch eine wirkliche Alternative hat die Heidenauer Gemeinde nicht.

Ihre Kirche wird umgebaut. Die Kapelle auf dem kirchlichen Friedhof in Süd ist zwar in Ordnung gebracht worden, doch eigne sich nicht so gut, sagt Pfarrerin Erdmute Gustke. Sie hat sich mit der Friedhofskapelle in Nord angefreundet. „Die Kirche fehlt gar nicht so sehr“, sagt sie. Gut, die Kapelle ist nicht so hell, nicht so hoch. Und es fehlt ein Taufbecken. Doch bisher sei das für niemanden wirklich ein Problem gewesen. Die Taufen werden in Burkhardswalde oder Dohna durchgeführt.

Die Christuskirche war ja auch nicht schon immer Kirche. Vor ihrer Weihe Anfang 1927 war es eine Fabrikhalle, nach der Sanierung soll sie ein Gemeindezentrum für Mügeln, für Heidenau sein. Und sie ist die einzige evangelische Kirche Heidenaus.

Die Lutherkirche wurde 2014 entwidmet und verkauft und wird nun zu einem Wohnhaus umgebaut. Für manche ist es seither selbstverständlich, dass sie in die Christuskirche gehen. Andere sind nach Dohna gewechselt, und manche trauern ihrer Kirche immer noch hinterher, sagt Erdmute Gustke. „Ich kann die Trauer verstehen, doch sie bringen sich damit selbst um eine Freude.“ Vielleicht gelingt der sanierten Christuskirche ja, was bisher nicht gelang: Die lange Zeit in zwei Kirchgemeinden getrennten Heidenauer noch mehr zusammenzubringen. So wie sich inzwischen auch die Dohnaer, Burkhardswalder und Heidenauer gefunden haben.

Weihnachten wird eine Überraschung für die Pfarrerin. Sie vertraut der Gemeindepädagogin und der Jungen Gemeinde und weiß: Die haben Ideen, machen das gut. Wie sie das Krippenspiel aufführen, was sie sich einfallen lassen, das gehört eben zur Heimlichkeit in der Weihnachtszeit, von der sich auch die Pfarrerin gern mitnehmen lässt.

Es gibt diesmal einen Gottesdienst mehr als sonst und mit kürzerem Abstand. Das ist dem begrenzten Platz in der Kapelle geschuldet. Erdmute Gustke wird bei allen vier Gottesdiensten dabei sein. „Das wird entspannter als sonst“, sagt sie. Bei den ersten drei übernimmt die Junge Gemeinde auch die Andacht, Erdmute Gustke begrüßt, segnet, verabschiedet. Nur beim vierten Gottesdienst predigt sie. Gegen halb acht wird sie dann abends zu Hause sein. Sie ist das gewohnt. „Und es ist doch ein schöner Anlass, das ist nicht nur Arbeit, sondern Freude, genießen, Erfüllung.“

Termin für die Weihe steht schon

Die Friedhofskapelle wird am Heiligabend weihnachtlich geschmückt. Statt eines Baumes gibt es zwei große Vasen mit Tannengrün. Mit Einbruch der Dunkelheit wird der Weg mit Fackeln erleuchtet. „Ich denke, es wird gut“, sagt Erdmute Gustke. Es wird diesmal also alles etwas anders als sonst. „Vielleicht gefällt es den Leuten.“ Die Kapelle wird vielleicht nicht viermal rappelvoll sein wie es sonst die Kirche dreimal war, aber auch nicht leer, ist sie überzeugt. Die Erinnerung an den Silvestergottesdienst vor einem Jahr verblasst. Es war der letzte in der Christuskirche wie sie war. Nun wächst bei der Pfarrerin die Freude auf das Neue. Die Christuskirche soll bis Ende Juni fertig sein. Offiziell eingeweiht wird sie aber erst am 3. September. Der Termin lässt einen Puffer ohne Zeitdruck, sagt Erdmute Gustke. Auf jeden Fall wird Weihnachten 2017 wieder in der „richtigen“ Kirche gefeiert.

Ganz ohne sei man ja auch dieses Weihnachten nicht. Es ist eben diesmal nur ein etwas anderer Ort. Die weihnachtliche Botschaft von Gottes Nähe auf Erden sei unabhängig davon. „Die Hauptsache ist, dass sie in dieser aufgeregten Zeit die Menschen erreicht, ihnen inneren Frieden und Hoffnung gibt.“

24. Dezember, Friedhof Heidenau-Nord, 14, 15, 16 Uhr Krippenspiel, 17.30 Uhr mit Chor/ Predigt; 25. Dezember, 10 Uhr, Dohna; 26. Dezember, 10 Uhr, Burkhardswalde

zur Startseite