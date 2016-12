Weihnachten mit irakischen Plätzchen Geflüchtete und Einheimische trafen sich zum Erzählcafé. Diesmal wurde es weihnachtlich.

Im alten Kino konnten Geflüchtete und Einheimische gemeinsam die Vorweihnachtszeit genießen. Da jeder etwas mitbrachte, gestalteten alle gemeinsam den Abend. © :Johannes Dietrich

Schon vor dem alten Kino in Königstein werden Gäste mit Kerzenschein und Räucherduft weihnachtlich begrüßt. Drinnen ist es wohlig warm, es herrscht ein buntes Stimmengewirr. Sprachen wie Kurdisch, Arabisch, Hindi und Deutsch ertönen als lebendiges Durcheinander. An Tischen sitzen Geflüchtete und Einheimische zusammen bei Kaffee, Tee und Plätzchen. Das dritte Erzählcafé vergangene Woche war ein voller Erfolg. Diesmal, passend zur Jahreszeit, wird zum weihnachtlichen Beisammensein eingeladen. Eintritt muss hier niemand zahlen. Lediglich um eine kleine Spende wurde gebeten. Die kann aber auch in Form von Gebäck oder anderen Leckereien erbracht werden. So ist das Buffet mit verschiedensten internationalen Speisen gefüllt: Kheer, eine Art indischer Milchreis mit Mandeln; Mangolassi, ein indisches Getränk; deutsche und internationale Kekse. So zum Beispiel Plätzchen aus dem Irak, die Eedo und seine Tochter Sandriana stolz zeigen. Seine Frau hat sie gebacken. Er und seine Familie sind aus der Stadt Shingal nach Königstein gekommen. Seit sieben Monaten leben sie hier. „Es gefällt uns hier sehr gut und alle sind nett“, sagt er und lächelt.

Weil bereits einige Geflüchtete Fragen zu deutschen Weihnachtstraditionen gestellt hatten, bereitet Thomas Leonhardi vom Verein Königsteiner Lichtspiele ein paar Erklärungen vor. Dafür hat er eine Weihnachtspyramide sowie Weihnachtsfiguren mitgebracht. Damit so viele wie möglich ihn verstehen, übersetzt eine Dolmetscherin seine Worte ins Arabische, die Muttersprache der meisten Anwesenden. Auch an den Tischen sitzt immer eine Person, die übersetzen kann. Das ist Juliane Dietrich, Organisatorin und Engagierte in der AG Flüchtlingshilfe der Stadt Königstein, besonders wichtig. Alle sollen sich unterhalten können. Auch ein Weihnachtsbaum darf nicht fehlen. Alle sind aufgerufen, diesen gemeinsam mit zu schmücken. Besonders die Kinder wollen mithelfen. Auch Eedo und seine Tochter.

Die Erzählcafés sind eine Möglichkeit der Begegnung zwischen Geflüchteten und Einheimischen. Sie lernen sich kennen, erzählen sich ihre Geschichten. Die Erzählcafés sind Teil einer Reihe von Veranstaltungen, die vom Verein Königsteiner Lichtspiele und der AG Flüchtlingshilfe organisiert werden. Über den Verein wurden Fördermittel bei der Sächsischen Aufbaubank für integrative Veranstaltungen beantragt. Mit den bewilligten Geldern konnten drei Erzählcafés sowie fünf Exkursionen ins Umland ermöglicht werden. Bei Wanderungen auf den Lilienstein oder die Bastei lernten die Teilnehmer etwas über die Umgebung in der sie nun leben und die für einige vielleicht Heimat werden wird.

Der aus Indien stammende Dharmesh hat diese Ausflüge mit seiner Familie genossen. Ihm gefällt die Gegend um Königstein. Das Wetter, sagt er, sei so ähnlich wie in Kaschmir. Auch dort schneit es im Winter. Und noch etwas ist ihm bei den Wanderungen im Nationalpark aufgefallen: „Die Menschen hier haben Respekt vor der Natur“, sagt er. Aber viel wichtiger ist wohl, dass seine Familie sich hier nun sicher fühlen kann. Nachdem er mit seiner Frau eine unerwünschte Liebesheirat einging, wurden sie trotz häufiger Wohnortswechsel verfolgt und auch tätlich angegriffen. Eine Flucht schien die einzige Lösung. Auch im nächsten Jahr wird es sicher wieder Erzählcafés geben, verspricht Mitorganisator Johannes Dietrich. Interessierte sind immer herzlich willkommen.

zur Startseite