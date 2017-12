Weihnachten mit Engelbär Fast 1 000 Teddys aller Größen hat Brigitte Zimmermann gebastelt. Ein paar Festtagsbären sind auch darunter.

zurück Bild 1 von 3 weiter Brigitte Zimmermann (77) hat in ihrem Leben fast 1000 Teddys genäht und ausgestopft. Viele von ihnen bevölkern ihre Wohnung. Die Döbelnerin strickt und häkelt gern – auch auf diese Weise ist das eine oder andere Stofftier entstanden. © Dietmar Thomas Brigitte Zimmermann (77) hat in ihrem Leben fast 1000 Teddys genäht und ausgestopft. Viele von ihnen bevölkern ihre Wohnung. Die Döbelnerin strickt und häkelt gern – auch auf diese Weise ist das eine oder andere Stofftier entstanden.

In der Weihnachtskrippe, die Brigitte Zimmermanns Ehemann Gerhard gebastelt hat, geht es bärig zu. Maria, Josef und das Jesuskind – alles aus Plüsch.

Bären aller Farben und Formen sitzen bei der Teddy-Macherin im Regal. Manche entstehen mit Schnittbögen, andere sind selbst entworfen.

Döbeln. Brigitte und Gerhard Zimmermann haben in ihrem Wohnzimmer eine Weihnachtskrippe stehen. So weit, so normal. Aber, dass die Drei Könige Fell tragen und um die Schnauze wie Europas größtes Landraubtier aussehen, ist ganz sicher ungewöhnlich. Die Hirten sind Teddybären im orientalischen Gewand. Josef und Maria – Teddys. In der Krippe liegt ein Jesus-Bärchen, gerade mal daumenlang. Und oben auf dem Stall sitzt der Weihnachtsengel – eindeutig ein Engelbär.

Teddybären in allen Ausführungen sind Brigitte Zimmermanns große Leidenschaft. Viele hat sie in den vergangenen 25 Jahren gekauft. Noch mehr hat sie selbst gebastelt – es sind an die Eintausend. Die 77-Jährige weiß das so genau, weil jeder ihrer Teddys ein Glöckchen um den Hals bekommt, und die sind genau abgezählt. Die Wohnung ist von Massen Teddys in allen Größen bevölkert. Sie sitzen im Flur auf einem Brett unter der Decke, im Wohnzimmer in Regale an den Wänden und drängen sich in der Vitrine der Anbauwand.

In einem Zimmer hat die Teddybastlerin ihren Arbeitsbereich eingerichtet – über der Nähmaschine schwebt ein Engelteddy in Weiß und pendelt, wenn man ihn anschubst. Es gibt Bären mit langen und kurzen Schnauzen, mit riesigen Füßen und als Teufel mit Hörnern auf dem Kopf. Einer der Teddys ist knallblau. „Das Mohair in dieser Farbe ist schwer zu bekommen“, sagt Brigitte Zimmermann. Den plüschigen Stoff, den sie für ihre Teddys verwendet, bezieht sie über professionelle Bärenmacher aus einer Fabrik, die dem prominenten Plüschtierhersteller Steiff gehört.

Genäht hat Brigitte Zimmermann schon immer gern. Den ersten Versuch, einen Teddy zu basteln, hatte sie schon vor der Wende unternommen. Den Schnitt für die Stoffteile fand sie in einer westdeutschen Zeitschrift. „Damals war es aber schwierig, Material zu bekommen“, sagt sie. Im vereinten Deutschland war es kein Problem mehr. Brigitte Zimmermann startete mit einem Bastelset, das aber einen entscheidenden Makel hatte: Die Gelenke – jeder Teddy hat fünf – fehlten. „Da habe ich die Arme und Beine eben angenäht.“

Heute ist die 77-Jährige eine ausgewiesene Expertin, die ihre Teddys auch nach eigenen Entwürfen fertigen kann. „Mit der Zeit bekommt man die Erfahrung“, sagt sie. Acht bis zehn Stunden reine Arbeitszeit stecken in einem Teddy mittlerer Größe ohne Extras. Die zugeschnittenen Teile werden mit der Maschine und an sensiblen Stellen wie der Schnauze auch mit der Hand zusammengenäht. Danach stopft die Bärenmacherin Synthetikwolle in die Körperteile. Und das möglichst straff. „Das Stopfen ist eine anstrengende Arbeit“, sagt sie. Kraft braucht es auch, um die Gelenke einzusetzen. Metallenen Splinten halten sie zusammen, die per Hand aufgerollt werden müssen.

Die Döbelnerin hat ihre Teddys schon im Museum in Schleinitz und im vergangenen Jahr im Stadtmuseum Oschatz gezeigt. Bis März sind ihre Bären noch im Döbelner Stadtmuseum zu sehen – die Bastlerin hat mit ihnen Märchen dargestellt. „Manche Teddys passten dazu, andere habe ich extra angefertigt. Das tapfere Scheiderlein musste ganz dünn sein“, erzählt sie.

Manchmal entstehen unter ihren Händen auch andere Plüschtiere. Der Schäferbär bekommt dann eine Schafherde. Auch ein Erdmännchen steht bei ihr in der Vitrine. Brigitte Zimmermann macht selbst vor Berühmtheiten nicht halt: Tina Turner und Band treten bei ihr als Teddys auf.

Ihr größter Bär – er bringt es auf 70 Zentimeter – fährt immer im Auto mit. Er sitzt auf der Rücksitzbank – angeschnallt, aber ohne Kindersitz. „Man muss es ja nicht übertreiben“, sagt sie.

zur Startseite