Weihnachten kann kommen Die Ruppendorfer Kirche ist fertig saniert, seit März waren die Handwerker dort zu Gange. Insgesamt wurde das Riesenprojekt nun teurer als gedacht.

Turm und Dach an der Kirche in Ruppendorf wurden neu gemacht.

Über dem Eingang prangt nun wieder ein Kreuz aus Sandstein.

Ruppendorf. Die Ruppendorfer Kirche ist weihnachtlich geschmückt. Der Baum neben dem Altar verströmt einen angenehmen Duft. Von der Decke hängt ein großer Kranz aus Reisig, verziert mit roten Bändern, die Kronleuchter tauchen die Empore in warmes Licht. Doch wenn die Menschen am 24. Dezember in die Kirche strömen, ist das neue Äußere des Gotteshauses mit Sicherheit der erste Blickfang.

Über dem Eingangsbereich, der noch als Relikt des spätgotischen Ursprungsbaus 1475 erhalten ist, prangt ein neues Kreuz aus Sandstein. Vorher war dort nur ein Stumpf, der beim Rundgang auf der bis Ende September eingerüsteten Kirche entdeckt wurde. „Wir haben dann vermutet, dass dort wohl mal ein Kreuz war“, sagt Pfarrer Michael Heinemann. „Bei einer ähnlichen Kirche haben wir dann nach dem Kreuz geschaut und ließen das nachbauen.“ Doch das ist nicht die einzige Errungenschaft. Seit März haben die Handwerker an der Kirche gearbeitet, die Bauplanung sah ein straffes Programm vor: Das hölzerne Innengerüst, das sogenannte Tragwerk des Turms war marode, das Kirchendach undicht und das Tragwerk darunter war ebenfalls in die Jahre gekommen. Der Putz bröckelte von der Fassade, Teile der Holztüren waren morsch. „Es war höchste Eisenbahn“, sagt der 58-Jährige rückblickend. Aber die Handwerker haben ganze Arbeit geleistet. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden. „Es ging uns darum, die Kirche im ursprünglichen Zustand zu erhalten.“ Deshalb sollte auch wieder ein Biberschwanzdach gedeckt werden, heutzutage sei das eigentlich gar nicht mehr üblich. Dementsprechend schwer war es aber auch, dafür geeignete Handwerker zu finden, sagt der Höckendorfer.

Mit der Außensanierung konnte sich die Kirchengemeinde dieses Jahr einen lange gehegten Wunsch erfüllen. Insgesamt vier Jahre habe er sich um Fördermittel bemüht, so der 58-Jährige. Ende 2016 kam dann die Zusage des EU-Programms Leader, das die Außensanierung der Kirche mit 96 000 Euro unterstützt. „Das hat uns überhaupt in die Lage versetzt, dieses Riesenprojekt umzusetzen“, sagt Pfarrer Heinemann. Die Baumaßnahme war mit insgesamt 196 000 Euro veranschlagt. Am Ende sind es jetzt rund 237 000 Euro geworden. Während der Arbeiten stellte sich nämlich heraus, dass auch die kupferverkleideten Holzpfeiler, auf denen die Turmspitze steht, morsch sind. Ein Kran musste deshalb die Spitze samt Turmkuppel abnehmen. „Das hat sich für uns aber letztlich ausgezahlt. Die Zimmermannsarbeiten konnten dann schneller und kostengünstiger gemacht werden.“ Die Mehrkosten übernehmen Landeskirche und Kirchengemeinde. Insgesamt steuert die Landeskirche 102 000 Euro bei. 15 000 Euro kamen über Spenden zusammen, für die Größe des Ortes eine stattliche Summe, so Pfarrer Heinemann. 24 000 Euro übernimmt die Kirchengemeinde selbst.

Bis Mitte Oktober wurde noch an der Kirche gearbeitet. Nun soll erstmal Schluss sein mit Baustelle. „Ich bin richtig froh. Wir kommen jetzt in den komfortablen Zustand, dass wir mit der Kirche komplett fertig sind, das kommt selten vor“, sagt Pfarrer Heinemann. Denn der Innenbereich wurde bereits ab 2008 saniert. 2010 folgten die Fenster im Kirchenschiff, ein Jahr später die im Altarbereich. Danach haben sich Ehrenamtliche noch die Sakristei vorgenommen.

Jetzt fehlt nur noch eins: Ins Dach kommen Fledermausquartiere, eine Auflage der Naturschutzbehörde. Das soll aber in den kommenden Wochen erledigt werden.

