Weihnachten kann kommen

Weihnachten im Erzgebirge! So hatte der Bergsteigerchor sein traditionelles Adventskonzert überschrieben. Alle zwei Jahre lädt der Chor zu seinem Vokalkonzert im Advent ein, so auch an diesem Sonnabend. Unter der Leitung ihres Chorleiters Markus Häntzschel boten 26 Sänger ein ansprechendes A-cappella-Konzert. Geprobt hatten sie dafür schon seit dem Sommer. Ergänzt wurde ihr Programm von Gesang und Klaviermusik von Schülern. Mehr als 100 Besucher kamen in die Aula des Sebnitzer Goethe-Gymnasiums, um sich musikalisch auf das nahe Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Das weihnachtliche Chorkonzert hat in Sebnitz seit 1981 Tradition. (SZ)

Foto: Dirk Zschiedrich

