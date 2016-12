Weihnachten in Louisiana Lieselotte Zein wechselte vom Zittauer Gymnasium für ein Jahr in die USA. Geschenke gibt es Heiligabend noch nicht.

Lieselotte Zein bei einem Ausflug in ein Baumwollfeld im US-Bundesstaat Louisiana. © M.Keys

Lieselotte Zein hat ihren Platz am Christian-Weise-Gymnasium in Zittau gegen eine Schule im US-Bundesstaat Louisiana und ein Leben in einer Südstaaten-Villa in Monroe eingetauscht. Bis zum Sommer besuchte sie die 10. Klasse und möchte nach ihrer Rückkehr aus den Vereingten Staaten am Zittauer Gymnasium das Abitur machen. Seit August lebt die Jonsdorferin am Rande eines Baumwollfeldes. Mit vier Hunden und der Gastfamilie. Das Familienoberhaupt, der Gastvater ist ein 37-jähriger Jugendpfarrer, die Gastmutter betreibt einen Haar- und Schönheitssalon, ihre neunjährige Tochter tanzt Ballett und träumt davon, Cheerleader an der Highschool zu werden.

Bei vorhergesagten Temperaturen um die 20 Grad Celsius wird Lieselotte am Heiligabend nach Rocky Branch zur Familie des Gastvaters fahren und bei einem großen Weihnachtsessen feiern und gemeinsam mit der Gastfamilie einige Weihnachtsfilme anschauen. Anders als in Deutschland liegen die Geschenke erst am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages unterm Weihnachtsbaum. Neben Santa Claus, der amerikanischen Variante des Weihnachtsmanns spielen für die Jüngsten auch Weihnachtselfen eine große Rolle, erzählt Liselotte. Jedes Kind habe eine Elfen-Puppe, die nicht angefasst werden darf, da sie sonst ihre Magie verliert.

Überwältigt ist die 17-Jährige vom Umgang der Menschen miteinander. Das zeigte sich bereits bei der Ankunft am Flughafen. „Die Amerikaner sind wahnsinnig freundlich und offen. Jeder versucht ein kleines Gespräch zu führen“, erzählt sie und fügt hinzu: „Durch die Offenheit findet man schnell Anschluss und knüpft viele Kontakte.“ Inzwischen weiß sie, dass die Amerikaner ein völlig anderes Leben führen. Schule, Sport, Religion, öffentlicher und privater Verkehr, Infrastruktur, Essen, Politik, Medien und das Schulsystem - einfach alles sei ganz anders als bei uns, sagt die Austauschschülerin. Statt fester Klassenstrukturen gebe ein Kurssystem, Wissenserwerb und das Schreiben von Tests spielen eher eine untergeordnete Rolle. Dafür lege man viel Wert auf das korrekte Verhalten gegenüber Respektspersonen, das Einhalten von Regeln und das Engagement in den Schulclubs. „In Deutschland musste ich für gute Noten arbeiten, hier kann ich einfach im Unterricht sitzen und den Test schreiben, ohne lernen zu müssen“, erzählt sie. Sport spielt an den Schulen eine große Rolle. Punktspiele der Schulteams werden im Fernsehen und im Radio übertragen, die Spieler sind echte Stars im Schulalltag und haben große Chancen auf eine Karriere im Leistungssport. Spieler und Trainer genießen außergewöhnliche Privilegien, Trainer werden auch ohne Studium als Lehrer eingesetzt. Der Alltag beginnt um 6.50 Uhr, wenn der gelbe Schulbus vorfährt. Der Unterricht geht bis 15.30 Uhr, es folgen zwei Stunden Fußballtraining, Spiele der Schulteams, Arbeit in der Bibliothek oder der Cafeteria. „Am Abend spiele ich mit meiner Gastschwester oder koche mit den Gasteltern“, berichtet Lieselotte. Ereignislose Wochenenden gibt es nicht. Sonntagvormittag geht es in die Kirche, danach stehen Besuche bei Verwandten oder Freunden der Gastfamilie oder gemeinsame Ausflüge an einen der vielen Flüsse an. Zeit für Heimweh bleibe da nicht. Den Draht in die Heimat, zu Eltern und Freunden hält Lieselotte manchmal per Telefon, öfters über Whats App oder SMS. Die Eigenheiten der Südstaatler kann die Deutsche inzwischen gut beschreiben. „Südstaatler sind nicht nur konservativ, sondern lieben es auch zu jagen,“ sagt sie und ergänzt: „Anstelle eines Ausflugs in den Zoo, schießt man ein Reh, Eichhörnchen, einen Alligator oder fängt einen Frosch, alles wird gegessen.“ Der Alltag ist stark von Kirche und Glauben geprägt. Das ganze Leben orientiere sich an der Bibel. „Zu kurze Kleidung, Schimpfwörter und Alkohol sind hier Teufelszeug“, erzählt Lieselotte. Die Kirche sei nach der Schule der zweitwichtigste Treffpunkt für Jugendliche. „Die Kirche meiner Gastfamilie ist mit über 3 000 Leuten, die jeden Sonntag zur Kirche kommen, eine der größten in der Region“, so die Jonsdorferin. Kirche sei in den Staaten modern und böte viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Den Präsidentschaftswahlkampf konnte die Schülerin aus „der ersten Reihe“ miterleben. Aus Abneigung gegen Hillary Clinton stimmte die Gastmutter für Donald Trump. Der Pfarrer wählte gar nicht, da er beide Kandidaten für unfähig hielt.

Schon vor der 9. Klasse suchte die Jonsdorferin nach einem Austauschjahr in den USA und stieß auf den Internetseiten des Bundestages auf das Stipendium. Nach der Bewerbung durchlief sie ein einjähriges Auswahlverfahren, das im Februar 2016 mit einer Zusage des Vereins „Experiment“ in Bonn endete, der den Schüleraustausch organisiert. Finanziert wird das Stipendium vom Deutschen Bundestag und dem US-Congress. Gemeinsames Ziel der Parlamente ist die Völkerverständigung. Im Juni 2017 kehrt Lieselotte Zein zurück. Am Ende des Austauschjahres steht noch ein Besuch in Washington D.C. auf dem Programm.

