Weihnachten in Gelb Biathletin Laura Dahlmeier verabschiedet sich wie Simon Schempp mit einem zweiten Platz in die kurze Pause.

Vor der beeindruckenden Kulisse in Nove Mesto stürmt Laura Dahlmeier im Massenstart auf Rang zwei. © dpa

Erstmals darf Laura Dahlmeier Weihnachten im Gelben Trikot verbringen, Simon Schempp beschenkte sich kurz vor den Feiertagen mit dem ersten Podestplatz: Deutschlands Top-Biathleten feierten beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto einen glänzenden Jahresabschluss. Während Schempps lange Leidenszeit nach Rang zwei im Massenstart endete, reist Überfliegerin Dahlmeier nach ihrem zweiten Platz als Gesamtweltcup-Führende zum Heim-Weltcup nach Oberhof.

„Ich bin superglücklich. Ich habe vor dem Rennen versucht, alle Kräfte zu mobilisieren. Das hat super funktioniert“, sagte Dahlmeier. Dass sie ihren vierten Saisonsieg am Ende nur um 3,1 Sekunden verpasste, spielte für sie überhaupt keine Rolle. Viel glücklicher war Dahlmeier, sich mit dem fünften Podestplatz positiv in die kurze Pause zu verabschieden.

„Läuferisch habe ich einen super Tag gehabt. Es macht unheimlich viel Spaß, wenn man so viel Rückstand noch aufholt“, sagte Dahlmeier, die nach zwei Schießfehlern im ersten Anschlag schon auf Rang 22 zurückgefallen war. Drei perfekte Schießeinlagen später musste sich die Verfolgungs-Weltmeisterin dank einer erneut herausragenden Laufleistung nur Gabriela Koukalova geschlagen geben. Die Tschechin brachte die 33 000 Fans bei ihrem Heimspiel zur völligen Ekstase.

Drei Deutsche unter den Top sechs

In der Gesamtwertung hat Dahlmeier nach acht Wettkämpfen bereits 98 Punkte Vorsprung vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen. Der siebte Platz in der Verfolgung am Samstag ist bislang ihr schlechtestes Saisonresultat. „Ich dachte schon, dass ich krank werde“, meinte Dahlmeier. Doch auch zum Abschluss glänzte sie noch und darf nun den heimischen Fans das Gelbe Trikot präsentieren.

Doch auch ihre Teamkolleginnen hatten Grund zur Freude. Zweitbeste Deutsche wurde am Sonntag überraschend Vanessa Hinz als Vierte, Franziska Preuß rundete das starke Mannschaftsergebnis auf Rang sechs ab. Diesen Platz hatte die 22-Jährige bereits in der Verfolgung belegt.

Nach schwierigen Wochen konnte auch ihr Freund Simon Schempp endlich jubeln. Während Dominator Martin Fourcade aus Frankreich bereits zum siebten Mal im achten Rennen triumphierte, schaffte es der 28-Jährige aus Uhingen mit nur 8,3 Sekunden Rückstand endlich wieder aufs Stockerl. „Ich konnte mich am Schießstand gut zusammenreißen und hatte den Fokus voll auf mir. Es ging sehr gut, das war ein tolles Rennen“, sagte Schempp.

Mehrere Infekte und eine Rippenprellung hatten ihn in den letzten Monaten zurückgeworfen, nun ist der ehemalige Staffel-Weltmeister zurück. Zwar leistete sich der Schwabezwei Schießfehler, machte es aber trotzdem besser als noch einen Tag zuvor. In der Verfolgung war er Samstag mit 0,1 Sekunden Rückstand auf den drittplatzierten Franzosen Quentin Fillon Maillet noch auf Rang vier gelandet.

„Heute ging es auf. Es hat super funktioniert, und ich hatte auf der letzten Runde noch Körner. Der Ausgang ist sensationell“, meinte Schempp, der nach dem ersten Trimester Fünfter im Gesamtweltcup ist. Spitzenreiter Fourcade hat allerdings schon einen gewaltigen Vorsprung von 217 Zählern auf seinen deutschen Widersacher und dürfte auf dem Weg zum sechsten Gesamtsieg in Serie nicht zu stoppen sein.

Nach fünf Siegen im vergangenen Winter will Schempp nun am liebsten in der Heimat seinen nächsten Triumph feiern. Vor den Weltcups in Oberhof (5. bis 8. Januar) und Ruhpolding (11. bis 15. Januar) steht jedoch die dringend nötige Weihnachtspause. „Ich freue mich jetzt darauf, ein bisschen durchzuschnaufen.“

zur Startseite