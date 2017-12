Weihnachten im Tierpark Der Bischofswerdaer Dieter Heide unterstützt die Tierpfleger, damit sie Aktionen wie zu Heiligabend planen können. Ehrenamtlich.

Dieter Heide hat beherzt zugegriffen und das kleine Minischweinchen erwischt. Der Bischofswerdaer hilft drei Mal in der Woche im Tierpark aus. © Steffen Unger

Bischofswerda. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Der Tierpark wird in diesem Jahr wieder zu Heiligabend für zwei Stunden öffnen und den Besuchern damit auch die Gelegenheit geben, die Tiere zu bescheren. Nüsse, Äpfel oder Möhren können mitgebracht werden, die dann über die Feiertage an die Tiere verteilt werden.

Die ungewöhnliche Bescherung hat inzwischen Kultcharakter. Tierparkchefin Silvia Berger ist daher froh, dass sie Menschen wie Dieter Heide hat. „Er und die anderen ehrenamtlichen Helfer unterstützen uns Tierpfleger, damit wir die Hand frei haben, um uns um die Päckchen für die Tiere und alles andere zu kümmern“, sagt sie. Der Bischofswerdaer hilft schon seit einigen Jahren immer wieder, er füttert Hühner, Gänse, Ziegen und Schweine und zeigt handwerkliches Geschick. „Er repariert immer mal wieder kleinere Sachen, denn bei den Tieren geht ja häufig etwas kaputt“, sagt Silvia Berger.

Der Bischofswerdaer unterstützt den Tierpark drei Tage in der Woche für vier Stunden, der 61-Jährige hat gesundheitliche Probleme und lernte den Tierpark in Ein-Euro-Jobs kennen. Im Mai fragte er an, ob er nicht auch ehrenamtlich helfen könne. „Ich bin ein bisschen unter Leuten und die Arbeit gefällt mir“, sagt er. Dieter Heide ist mit Tieren aufgewachsen und hat sich sofort selbst Tiere angeschafft, als er sein Elternhaus verließ. Heute hält er noch Hühner und Tauben. „Im nächsten Jahr werden vielleicht auch wieder ein paar Enten dazukommen“, sagt er.

Namen für die Minischweine

Das Geflügel, das er auch im Tierpark versorgt, wird bei der Bescherung durch Weihnachtsmann und Besucher am Heiligabend natürlich auch bedacht. Der Tierpark kann aber auch drei Minischweine vorstellen, die vor wenigen Tagen von Kindern der Grundschule Kirchstraße einen Namen bekommen haben. Die Schüler trafen sich zum Ganztagsangebot im Tierpark und malten die Schweinchen auf ein Blatt Papier, dann schrieben sie Namensvorschläge auf die Zeichnungen. Die Zettel wurden schließlich in eine Lostrommel gegeben und die Namen Aron, Zoé und Mia gezogen. Die Namensträger gehören schon zu den größeren Minischweinen, einige des letzten Wurfs, zehn Ferkel, verkauft der Tierpark ab sofort. „Aber nicht als Weihnachtsgeschenk“, sagt Silvia Berger. „Wir geben sie nur an Interessenten ab, die die Haltungsbedingungen erfüllen.“

Der ehrenamtliche Helfer Dieter Heide wird zwar nicht am Heiligabend die Tiere versorgen, er ist aber am ersten Weihnachtsfeiertag im Tierpark. Seine Familie kennt das schon. „Ich war früher Lokführer auf der Anschlussbahn bei Fortschritt, da hatten wir rollende Schicht und waren immer draußen“, sagt er. Besucher sind an den Feiertagen 9 bis 17 Uhr willkommen.

Bescherung der Tiere: Der Tierpark öffnet am Heiligabend 10 bis 12 Uhr. 11 Uhr erzählt der Puppenspieler Volkmar Funke Geschichten auf der Erlebnisbühne. Für Bratwurst und Glühwein sorgt der Tierparkförderverein.

zur Startseite