Weihnachten im Schaufenster

Görlitz. An eine Warenfülle wie heute war vor Jahrzehnten nicht zu denken, und doch waren die Gebrauchswerber von HO, Konsum und Kommissionshandel auch zu DDR-Zeiten bestrebt, mit gut gestalteten Schaufenstern zum Weihnachtseinkauf zu locken. Und auch der heute oft zu hörende Vorwurf, im Handel sei schon ab Ende August Weihnachten, ist durchaus nicht neu.

Die zur HO zählenden Kaufhäuser Sportwaren (Spowa) in der Straßburgpassage (damals HO-Passage) und „Die Dame“ auf der Berliner Straße zum Beispiel warben vor 40 Jahren schon zeitig für das Fest – die beiden Farbfotos stammen von Anfang September 1976. Einige Görlitzer Läden waren auch dafür bekannt, Teile der Fassade mit zu gestalten. Für den Spielwaren-Handel auf der Berliner Straße ließen sich die Dekorateure jedes Jahr etwas Neues einfallen, so wie hier im Jahr 1988. Dabei war Werbung gar nicht nötig, gekauft wurde auch so, was an Geschenken zu bekommen war. Aber schön sah es aus. Fotos: Rainer Kitte

