Weihnachten im Schaufenster Das Citymanagement und die SZ suchen die am schönsten dekorierten Geschäfte der Pirnaer Innenstadt. Abstimmen lohnt sich.

Was ist das schönste dekorierte Schaufenster in der Pirnaer Innenstadt? © Daniel Förster

Wer momentan durch Pirnas Gassen läuft, wird von einem sinnlichen Farbenmeer begrüßt. Händler und Gastronomen lassen ihre Schaufenster im weihnachtlichen Glanz erstrahlen.

Gemeinsam mit der SZ und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden sucht das Pirnaer Citymanagement auch in diesem Jahr wieder die am schönsten dekorierten Schaufenster in der Innenstadt. Eine fünfköpfige Jury hat bereits aus knapp 100 Kandidaten die zehn Favoriten herausgesucht. Jetzt sind die Pirnaer und ihre Gäste dran, die drei Sieger aus diesen zehn Schaufenster-Dekorationen zu küren.

„Die Pirnaer Händler und Gastronomen bewiesen einmal mehr Ideenreichtum und Sinn für Geschmack“, sagt Citymanagerin Jana Türke. Auf der Facebook-Seite und der Homepage des Citymanagements Pirna kann bis zum 4. Advent online abgestimmt werden, welches Schaufenster das schönste der Innenstadt ist. Außerdem kann man per Post und via E-Mail teilnehmen, oder man kürt seine Favoriten live an der Pirnaer Unikats-Weihnachtshütte vor dem Touristservice. Unter allen Einsendern, die postalisch oder via Mail abstimmen – und somit ihre Kontaktdaten hinterlassen – werden vier der begehrten „Pirna Unikat“-Pakete verlost, teilt das Citymanagement mit.

Einfach schönstes Schaufenster auswählen, den Namen des Geschäfts auf eine Postkarte notieren und mit dem Kennwort „Schaufensterwettbewerb“ an das Citymanagement Pirna e. V., Lange Straße 43, 01796 Pirna schicken, dabei den eigenen Namen und die Anschrift nicht vergessen. Oder an info@citymanagement-pirna.de eine E-Mail senden mit dem Betreff „Schaufenster“. (SZ)

