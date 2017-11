Weihnachten für jeden Geschmack Dresden kann mehr als Glühwein und Bratwurst. Auf unserer interaktiven Karte erfahren Sie, welcher Innenstadt-Weihnachtsmarkt für Sie der richtige ist.

Für den Striezelmarkt ist Dresden bekannt. Doch auch die anderen Weihnachtsmärkte der Stadt haben viel zu bieten. © Sven Ellger

Stille Nacht, vom Chor gesungen oder doch lieber das weniger weihnachtlich anmutende „Schatzi, schenk mir ein Foto“ von Partymusiker Mickie Krause?

Weihnachten feiern nicht alle gleich – und doch ist auf den Weihnachtsmärkten für alle was dabei. Wer sich fürs Reisen interessiert, kann auf dem Augustusmarkt einen dänischen Glögg verkosten. Wer lieber das Tanzbein schwingt, ist beim Hüttenzauber richtig. Und wem das traditionelle Fest mit Kirchenchor am liebsten ist, wird ebenso fündig: beim Advent auf dem Neumarkt.

Klicken Sie auf die roten Sterne, um Informationen zu den Märkten zu bekommen:





Neben den großen Märkten in der Innenstadt gibt es noch viele weitere Advents-Attraktionen in den Stadtteilen. Diese stellen wir am Donnerstag vor.

