Weihnachten für die ganze Familie Zu einem beswingten Konzertim Advent laden für den 4. Dezember die Steffen-Peschel-Band und die Sächsische Zeitung nach Bautzen ein.

Zum Weihnachtskonzert für die ganze Familie laden die Steffen-Peschel-Band (Foto) und die SZ für den 4. Dezember nach Bautzen ein. Karten gibt’s im SZ-Treffpunkt. © PR

Bei Steffen Peschel ist schon Weihnachten. Der Musiker aus Reichenbach bei Görlitz hat einen guten Grund dafür. Die Sächsische Zeitung hat ihn gefragt, ob er mit seiner Band am 4. Dezember ein Weihnachtskonzert für die ganze Familie in Bautzen gestalten kann. Und Steffen Peschel hat zugesagt. Es gibt bereits Karten in den SZ-Treffpunkten in Bautzen und Kamenz. Und der Besucher möchte wenigstens ungefähr wissen, was ihn erwartet.

Peschel geht die Lieder durch, die erklingen sollen. Er selbst spielt Bass. Zur Band gehören weiter Uta Hoffmann als Sängerin, Olga Nowikowa, Pianistin und Sängerin, Michal Skulski, Saxofonist, und Gaston Endmann am Schlagzeug. Ganz unbekannt ist Steffen Peschel in Bautzen nicht. In diesem Jahr gab es Auftritte mit der Band beim Bühnenball des Theaters oder als Mitglied der DixieFlowers beim Wasserkunstfest. Nun folgt das Konzert am zweiten Advent im Saal des Sorbischen National-Ensembles – mit Kaffee und Stollen.

„Wir verwöhnen die Ohren der Besucher mit alten und neuen, sinnlichen und fröhlichen sowie lauten und leisen Weihnachtsliedern, ganz im bes(ch)wingt-jazzigen Stil der fünf Musiker“, kündigt Steffen Peschel an. Das Besondere an dem Konzert in Bautzen ist für ihn die Vielfalt: „traditionelle Lieder, Pop und Jazz, gepaart mit dem verzaubernden Gesang von Uta Hoffmann und dem meisterhaften Saxofonspiel von Michal Skulski“.

Weihnachtskonzert mit der Steffen-Peschel-Band am 4. Dezember, 16 Uhr, im Sorbischen National-Ensemble Bautzen (Saal). Der Eintritt kostet 20 Euro (mit SZ-Card 18 Euro; Kinder bis 12 Jahre 10 Euro). Vorverkaufsstellen: SZ-Treffpunkt Bautzen, Lauengraben 18, 03591 49505020 und SZ-Treffpunkt Kamenz, Theaterstraße 3, 03578 34475420. An der Tageskasse kosten die Tickets 22 Euro.

