Weihnachten an der Sachsenbrücke Ein Unbekannter hat eine Kiefer an der Trasse mit bunten Kugeln geschmückt. Wer der Wohltäter wahr, bleibt ein Rätsel.

Dieser geschmückte Baum steht an der Sachsenbrücke. Wer der weihnachtliche Wohltäter war, der die bunten Kugeln aufgehangen hat, kann die Stadtverwaltung nicht sagen. © Kristin Richter

Pirna. Autofahrer auf der Sachsenbrücke werden momentan von einem weihnachtlichen Anblick abgelenkt. Kurz vor der Ausfahrt nach Copitz, von Graupa kommend, hat ein Unbekannter seinen liebevollen wie detailreichen Schmückwahn ausgelebt. An einem einsamen Baum auf einsamer Flur hängte der weihnachtliche Wohltäter rund 20 große Kugeln an. Sie schimmern rot, gelb, grün und blau.

Dass beleuchtete Rentiere, Lichterketten und Sterne an den Häusern und in den Vorgärten funkeln und glitzern, ist ja üblich. Aber bunte Kugeln an einer Kiefer an der Sachsenbrücke ohne Hauszugehörigkeit? Erstaunlich. Dabei scheint es sich um einen Wiederholungstäter zu handeln. Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin hat sich in der Verwaltung umgehört. „Der Baum soll auch schon in der vergangenen Adventszeit geschmückt worden sein“, sagt sie. Einen Hinweis darauf, wer hier Hand anlegte, hat das Rathaus jedoch nicht.

Genau genommen ist die Stadt auch gar nicht verantwortlich. Die Kiefer wächst auf einem Flurstück, das dem Land Sachsen gehört. „Wir sehen jetzt aber keine Veranlassung, eine Meldung zu machen, denn eine Gefährdung der Sicherheit liegt hier nicht vor“, sagt Nikitin. Das Rathaus geht auch davon aus, dass die Kugeln nach der Weihnachtszeit für die nächste Saison wieder abgenommen werden, sodass kein Müllproblem entsteht.

Folglich bleibt es ein Rätsel, wer der Weihnachtsfan von der Sachsenbrücke ist. Vielleicht der Weihnachtsmann persönlich? Auf jeden Fall ist der geschmückte Baum ein hübscher Hingucker an der sonst so tristen Trasse. Für diesen guten Einfall sagt die SZ: Danke!

zur Startseite