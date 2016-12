Weihnacht mit Wüterich Das Schloss und der Pückler-Park in Bad Muskau sind auch im Winter reizvoll. Nur der Biber macht der Stiftung Sorgen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Baumschmücken ist noch die leichteste Aufgabe für den Parkmeister Bernd Witzmann. Viel mehr Arbeit macht ihm der Biber, der sich immer mehr im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau ausbreitet. Das soll aber die Schlossweihnacht an diesem Sonnabend nicht stören. © Andre Schulze Baumschmücken ist noch die leichteste Aufgabe für den Parkmeister Bernd Witzmann. Viel mehr Arbeit macht ihm der Biber, der sich immer mehr im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau ausbreitet. Das soll aber die Schlossweihnacht an diesem Sonnabend nicht stören.

Wie schön ist doch Ankerglas – eine Werbung aus den 1930er Jahren aus Bernsdorf, die jetzt im Neuen Schloss in Bad Muskau gezeigt wird.

Hängeleuchte aus den 1960er Jahren – auch die ist in der Sonderschau zu sehen, ein Entwurf der Werkstatt für Glasgestaltung in Weißwasser.

Der Schlosssee glitzert im Sonnenlicht. Seit den frostigen Nächten ist er mit dünnem Eis bedeckt. Die letzten Rosenblüten sind dahin. Die Kamelie hat längst eine schützende Haube bekommen. Das Neue Schloss im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau ist jetzt mit neuem Grün geschmückt. Zwei große Weihnachtsbäume stehen im Hof. Wenn es dunkel wird, fangen die Lichterketten an zu brennen. Und an diesem Sonnabend werden auch echte Feuer rund um den Prachtbau lodern. Die Schlossweihnacht lädt zu einem Besuch ein. Da packt Parkmeister Bernd Witzmann mit an. Ansonsten hat er auch im Winter reichlich mit Fürst Pücklers Erbe zu tun.

Neuerdings gibt es einen argen Wüterich im Park: den Biber. Im Sommer bevorzugt er schilfiges Grün. Im Winter schafft er sich Vorräte und geht auch an die Wurzeln der Gehölze. Selbst uralte Eichen sind nicht sicher und die Parkpfleger müssen sich einiges einfallen lassen, um die Bäume zu schützen. So bauen sie Umhausungen aus Drahtgeflechten. Wenn der Biber Tunnel in den Uferbereichen gräbt, sollen Stahlmatten und Elektrozäune Schäden verhindern. „Wir müssen umfangreiche Maßnahmen ergreifen, damit er hier nicht wütet“, sagt Bernd Witzmann. Der Stromschlag ist allerdings nur so stark, dass er dem Biber einen Schrecken versetzt, nicht so, dass er schmort. Er steht schließlich unter Naturschutz. Der Biber ist auch eine Attraktion im Park. Besucher freuen sich, wenn sie ihn schwimmen sehen.

Die Axt sollte niemals ruhen

Und es gibt noch mehr zu tun: Das Laub muss weg – „alles aus den Beeten raus und von den Wiesen runter“, sagt Bernd Witzmann. Da braucht er manchmal schon zwei Tage für die große Wiese vor dem Schloss. In den „engen Ecken“ arbeiten sie mit Handblasgeräten, auf den großen Wiesen mit einem Traktor.

Die Frühblüher sind schon im Herbst in die Erde gekommen. Die Stauden werden zurückgeschnitten und die frostempfindlichen Pflanzen abgedeckt, mit Reisig, Strohmatten oder einer „Umhausung“, wie die Kamelie an der Schlossmauer. Und natürlich muss der Parkmeister die jahrhundertealten Bäume im Auge behalten, die der Fürst noch selbst gepflanzt hat. Dafür kommen immer im Sommer Gutachter, die sich ansehen, ob die Bäume krank, von einem Pilz befallen, oder abgestorben sind und gefährlich werden, weil sie auf einen Weg stürzen könnten. Ein Beschnitt ist erst nach dem 1. Oktober möglich, weil sonst Brutvögel, Käfer oder Fledermäuse gestört werden, erklärt der Parkmeister. Pückler habe gesagt, dass die Axt niemals ruhen sollte, um den Endzustand anzustreben. „Pflanzen und Fällen greifen ineinander“, sagt Bernd Witzmann. Auch Pückler habe Bäume in Massen gepflanzt und später korrigierend eingegriffen, um aus einer Baumgruppe ein schönes Bild zu formen, Wildwuchs zu beseitigen und Lichtblicke zu schaffen. Die Originalbäume von Pückler versuchen die Parkpfleger so lange wie möglich zu erhalten. Deswegen werden sie manchmal mit Seil-Konstruktionen gesichert. Und nur in der größten Not gefällt, wie die Blutbuche vorm Schloss, in deren Reste ein junger Baum gepflanzt wurde.

Kinder gehen auf Schatzsuche

Die wichtigsten Bauarbeiten laufen nun etwas weiter entfernt vom Schloss. Der Badepark mit einem Kuppelpavillon und zwei Villen ist der neue Schwerpunkt der Pückler-Stiftung, sagt der Chef Cord Panning. Im nächsten Jahr soll der Anschluss der Waldeisenbahn fertig sein.

Bereits in diesem Jahr hatte Bad Muskau so viele Besucher wie nie. Dabei helfen Ausstellungen wie die über Pückler in der Bundeskunsthalle in Bonn, im nächsten Jahr folgt eine in Babelsberg. Im Neuen Schloss in Bad Muskau geht er derweil in einer Sonderausstellung um Glas, das im vergangenen Jahrhundert in Bernsdorf zwischen Hoyerswerda und Kamenz hergestellt wurde. Vasen, Schüsseln, Kuchenplatten, schlicht gepresst oder verziert, auch eine Lampe, die in den 1960er Jahren in Weißwasser entworfen wurde, sind zu sehen. Außerdem werden Ansichtskarten vom Park gezeigt, die älteste ist 1897 gestempelt. Über Weihnachten öffnet zusätzlich die Dauerschau über den Fürsten und sein Werk. Und neuerdings werden hier auch gern Kindergeburtstage gefeiert. Die jungen Besucher können sich als Ritter und Burgfräulein verkleiden, auf den Turm steigen und in einem Ritterkeller auf Schatzsuche gehen. Auch in den Fluren stehen Weihnachtsbäume. Kinder aus Bad Muskau haben den Schmuck dafür gebastelt. Zur Dekoration gehören Schlitten aus der Zeit um 1900.

Draußen im Park ist es sowieso zu jeder Jahreszeit schön. Hinter dem Neuen Schloss ist der See nicht so stark mit Eis bedeckt, da tummeln sich sieben Enten.

Termine Neues Schloss

Schlossweihnacht am 3. Dezember, 15 bis 18 Uhr, mit Chören und Musikern, buntem Programm für Kinder wie einem „verrückten Weihnachtsbäcker“, Weihnachtscafé, Weihnachtseisenbahn, einem handbetriebenen Kinderkarussell, Bleigießen, Räucherfisch, Eierpunsch und mehr.

Neujahrskonzert am 15. Januar 2017, 16 Uhr, im Festsaal des Neuen Schlosses; öffentliche Generalprobe am 13. Januar, 19 Uhr, mit dem Gemischten Volkschor und dem Männergesangverein 1845 aus Bad Muskau. Karten gibt es bereits, u. a. im Tourismuszentrum im Neuen Schloss.

Ausstellungen im Neuen Schloss bis 11. Dezember jeden Sonnabend und Sonntag, am 23. und 27. bis 30. Dezember, jeweils 11 – 16 Uhr, geöffnet.

