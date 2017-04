Weihejubiläum in ehemaliger Schlosserei Seit 60 Jahren nutzt die katholische Gemeinde den ungewöhnlichen Raum für ihr Abendmahl.

Anlässlich des Weihejubiläums wurde am vergangenen Freitag in der katholischen Kapelle St. Pius X. in Glaubitz die Heilige Messe zelebriert. © Holger Rautschek

Die Geschichte der kleinen Kapelle St. Pius X. in Glaubitz ist eine ungewöhnliche, denn die Räume dienten einst einem ganz anderen Zweck. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg war die Zahl der Gläubigen in Glaubitz und Umgebung so stark angestiegen, dass die katholische Gemeinde zunächst eine Nünchritzer Gaststätte als provisorischen Gottesdienstort nutzte. Anfang der 1950er Jahre stand die nach der Verstaatlichung aber nicht mehr zur Verfügung. Familie Mertens stellte allerdings eine alte Schlosserei zur Verfügung, die mit viel Eigeninitiative zu einer Kapelle umgebaut wurde. Am Ostermontag 1957 wurde diese geweiht – seit 60 Jahren wird dort regelmäßig Eucharistie gefeiert.

Das Jubiläum beging die katholische Gemeinde Riesa am vergangenen Freitag nun mit einem Festgottesdienst. Priester, die in Glaubitz gewirkt hatten, zelebrierten gemeinsam mit Pfarrer Ulrich Dombrowski die Heilige Messe. Zu den Gästen zählten zudem der evangelische Pfarrer Martin Scheiter von Glaubitz, Gläubige aus den Nachbargemeinden sowie Angehörige der Familie Mertens, die aus Bayern und Baden-Württemberg angereist waren. (SZ)

