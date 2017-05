Weigsdorfer Hof ist beseitigt Die Abrissarbeiten sind gerade beendet, da entsteht auf dem Gelände schon was Neues.

Nach dem Abriss folgt der Neubau: In Weigsdorf-Köblitz entsteht Neues auf dem Gelände des ehemaligen Weigsdorfer Hofes. © dpa

Der Abriss des ehemaligen Weigsdorfer Hofes im Cunewalder Ortsteil Weigsdorf-Köblitz ist jetzt beendet. Mehrere marode Gebäude, die früher zum Schloss und später zu einem Landwirtschaftbetreib gehörten und dann leer gestanden hatten, wurden abgebrochen, der Bauschutt beseitigt, die Fläche neben der Hauptstraße gegenüber des Weigsdorfer Teiches geebnet. Auf dem hinteren Teil des Geländes, wo sich einst eine Gärtnerei befand und nun die Gemeinde einen Wohnbaustandort entwickelt, wird bereits das erste neue Gebäude errichtet. Ein Bautzener baut ein Wohnhaus und ein Lager für seinen Textilgroßhandel.

„Ein zweites Grundstück ist auch schon verkauft, dort läuft der Bauantrag. Für ein Drittes gibt es eine Voranfrage“, berichtet Bürgermeister Thomas Martolock (CDU). Somit gibt es auf der Fläche nur noch eine freie Parzelle. Der vordere Bereich, auf dem der Weigsdorfer Hof abgerissen wurde, soll erst in ein paar Jahren bebaut werden.

Am Gunter-Domschke-Weg, wo die Gemeinde vor drei Jahren acht Baugrundstücke erschlossen hatte, ist mittlerweile auch nur noch eine freie Parzelle frei. Deshalb sucht die Verwaltung nach neuen Standorten. „Wir haben zwei, drei Ecken im Blick, wo jeweils zwei bis drei Häuser hinpassen“, berichtet Martolock. Als Beispiele nennt er die Fläche zwischen dem Kindergarten und den kommunalen Häusern an der Friedensaue und ein Gelände im Bereich Heiterer Blick am Weigsdorfer Berg. (SZ/ks)

