Weigel geht zur AfD-Fraktion Schönfelds Bürgermeister wechselt – nicht die Partei, aber die Fraktion im Kreistag.

Hans-Joachim Weigel sieht im Umgang mit der AfD ein Demokratiedefizit. Er reagiert auf seine Weise darauf. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Bürgermeister Hans-Joachim Weigel wechselt die Seiten. Er verlässt die FDP/DSU-Kreistagsfraktion und geht zur AfD. Die heißt dann AfD/DSU-Fraktion im Kreistag Meißen. Am Montag, dem 6. November, soll der Schritt in der AfD-Fraktionssitzung beschlossen werden. Für den Schönfelder Weigel ist dies ein „Zeichen“, das zu setzen, für ihn nach der Wahl überfällig ist. Denn „die Stimmen von sechs Millionen Wählern werden ignoriert und es geht weiter wie vorher“, so Weigel. In die FDP-Fraktion war Weigel im Jahr 2014 gegangen, als der FDP mit fünf Sitzen genau einer zum Fraktionsstatus fehlte. Der ist nach dem aktuellen Stand nicht gefährdet, so Anita Maaß, Fraktionschefin der FDP.

