Weifbergturm wird ab Mai saniert Nach Pfingsten wird der Aussichtsturm in Hinterhermsdorf in Ordnung gebracht. Und nicht nur der Turm.

Auf den Weifbergturm darf im Moment niemand, der ist wegen Schäden an der holzkonstruktion gesperrt. © Dirk Zschiedrich

Die Sanierung des Weifbergturmes soll Mitte, Ende Mai 2018 beginnen. Die Ausschreibung für die Baufirmen wird bereits jetzt vorbereitet. Der Zeitpunkt wurde so gewählt, damit die Unternehmen die Arbeiten längerfristig einplanen können. Zudem hofft die Stadt dank des Vorlaufs auf günstigere Angebote. Hinterhermsdorfs Ortsvorsteherin Marion Berger sagte unlängst: „Uns hat es erschreckt, dass der Aussichtsturm nach 17 Jahren schon kaputt ist. Wir fordern, dass der Turm jetzt so gebaut wird, dass er länger hält.“ Der Freistaat stellt 304 000 Euro für die Sanierung des hölzernen Aussichtsturms bereit. Die Kosten werden auf etwa 357 000 Euro geschätzt. Um an Fördermittel zu kommen, musste auch die Gestaltung des Vorplatzes mit einbezogen werden. Hier findet unter anderem auch das jährliche Weifbergturmfest statt. Während der etwa ein halbes Jahr dauernden Bauarbeiten ist der Bereich für Besucher gesperrt. (SZ/aw)

zur Startseite