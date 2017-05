Weifbergturm geöffnet Die gröbsten Schäden am Holz wurden ausgebessert. Ein Teil der obersten Aussicht bleibt jedoch diese Saison gesperrt.

Der Bereich hinter der Spanplatte ist tabu. Die übrigen zwei Drittel der 32 Meter hohen Aussichtsplattform des Weifbergturms in Hinterhermsdorf stehen Besuchern weiter offen. © Foto: Stadt Sebnitz

In eine Himmelsrichtung können Besucher die volle Aussicht vom Weifbergturm in Hinterhermsdorf nur noch mit etwas Abstand genießen. Dafür sorgen angeschraubte Spanplatten vor dem Geländer. Der dahinterliegende Teil ist ab sofort aus Sicherheitsgründen gesperrt. Es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, sagt der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Das teils morsche Holz in diesem Bereich hatte den Anforderungen der jüngsten technischen Untersuchung nicht mehr genügt. Etwa ein Drittel der obersten Etage des Turmes darf deshalb diese Saison nicht betreten werden. Insgesamt bleibt die 32 Meter über dem Waldboden gelegene Aussichtsplattform aber geöffnet.

Handwerker der städtischen Tourismus- und Dienstleistungsgesellschaft Sebnitz haben in der vergangenen Woche schadhafte Holzbohlen und Balken ausgetauscht. Das war nötig, damit der altersschwache Turm diese Saison überhaupt noch geöffnet werden darf.

Für den jetzt abgesperrten Teil hätte die Reparatur jedoch finanziell in keinem Verhältnis gestanden, erklärt der Sebnitzer OB. Denn spätestens bis zum Frühjahr 2018 steht die Generalsanierung des Weifbergturms an. Die wird schätzungsweise um die 300 000 Euro kosten. Im Sebnitzer Rathaus wird derzeit der Fördermittelantrag ausgearbeitet. Mit einem Bescheid des Freistaats rechnet die Stadt im August oder September. Je nachdem, wann das Geld bereitsteht, wird noch 2017 oder Anfang 2018 gebaut. Innerhalb von geplanten acht Wochen soll die hölzerne Konstruktion komplett überholt werden. Die Witterung und Schädlinge haben dem 2000 eröffneten Turm stark zugesetzt.

