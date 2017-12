Weidel provoziert Kirchen mit Vergleich zur Nazi-Zeit Kurz vor Weihnachten nimmt Alice Weidel die Kirchen ins Visier. Die AfD-Fraktionschefin wirft den Kirchen vor, heute wieder wie im Dritten Reich zu agieren.

Alice Weidel: „Die Trennung von Staat und Kirche wird nicht mehr eingehalten.“ © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. Wenige Tage vor Weihnachten hat die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, die Kirchen ungewöhnlich scharf angegriffen und ihnen ein Verhalten wie zur Nazizeit vorgeworfen. „Wir wissen mittlerweile, dass die Amtskirchen, egal ob evangelisch oder katholisch, durch und durch politisiert sind“, sagte sie dem Nachrichtenmagazin „Focus“. „Die Trennung von Staat und Kirche wird nicht mehr eingehalten. Damit spielen weite Teile der Kirchen bis auf wenige Ausnahmen genau die gleiche unrühmliche Rolle, die sie auch im Dritten Reich gespielt haben.“

Unter den Nazis hatten sich die Kirchen mit dem Regime arrangiert - fast bis zur Gleichschaltung. Nur vereinzelt und eher individuell wurde Widerstand geleistet. Weidel hält ihre Äußerung für so wichtig, dass sie sie zusätzlich auch im Internetdienst Twitter verbreitete.

Wiederholt hatten die katholische wie die evangelische Kirche vor der AfD gewarnt, vor allem vor deren Flüchtlingspolitik. So sagte Berlins evangelischer Landesbischof Markus Dröge im Mai: „Ich kann mich als Christ nicht in einer Partei engagieren, die Ängste dramatisiert, Misstrauen sät und Ausgrenzung predigt.“

Weidels Äußerung wollten Kirchenvertreter am Donnerstag nicht kommentieren. Der Sprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, sprach von „Polemik“ und sagte lediglich: „Wir wünschen Frau Weidel eine licht- und erkenntnisreiche Weihnacht.“ Der Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland, Michael Brinkmann, sagte: „Diese Entgleisung kommentieren wir nicht. Die vor uns liegenden Festtage sind eine gute Gelegenheit, um zur Besinnung zu kommen. Auch für Frau Weidel.“

Regelmäßig setzt die AfD auf gezielte Provokationen, um damit in die Schlagzeilen zu kommen. „Die Provokation hat uns geholfen“, hatte Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef André Poggenburg erst kürzlich in einem dpa-Interview eingeräumt. Daher ist auffällig, dass Weidel ihre kirchenkritische Attacke punktgenau vor Weihnachten platziert.

Sie vertrat in dem „Focus“-Interview auch die These, die AfD sei „die einzige christliche Partei, die es noch gibt“. In der CDU spielten christliche Werte „keine Rolle mehr“. Allerdings hatte die einstige Vorsitzende der Gruppe Christen in der AfD, Anette Schultner, die Partei im Oktober verlassen - und diesen Schritt mit der „Radikalisierung der AfD“ begründet.

zur Startseite

Artikelempfehlung Weidel provoziert Kirchen mit Vergleich zur Nazi-Zeit Berlin. Wenige Tage vor Weihnachten hat die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, die Kirchen ungewöhnlich scharf angegriffen und ihnen ein Verhalten wie zur Nazizeit vorgeworfen. „Wir wissen mittlerweile, dass die Amtskirchen, egal ob evangelisch oder katholisch, durch und durch politisiert sind“, sagte sie dem Nachrichtenmagazin „Focus“. „Die Trennung von Staat und Kirche wird nicht mehr eingehalten. Damit spielen weite Teile der Kirchen bis auf wenige Ausnahmen genau die gleiche unrühmliche Rolle, die sie auch im Dritten Reich gespielt haben.“ (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/weidel-provoziert-kirchen-mit-vergleich-zur-nazi-zeit-3844710.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: