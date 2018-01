Weide am Radweg gestutzt Freital hat aus Sicherheitsgründen zur Säge gegriffen. Aber eine Weide treibt in der Regel wieder neu aus.

Die Weide an der Wurgwitzer Straße/Ecke Edgar-Rudolph-Weg wurde gestutzt, um Passanten vor herabfallenden Ästen zu schützen. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Die Stadt hat eine alte Weide am Edgar-Rudolph-Weg/Ecke Wurgwitzer Straße vor Kurzem kräftig stutzten lassen. Der Baum hatte zuvor immer wieder kleine und größere Äste abgeworfen, so auch bei den Herbststürmen im Oktober und November. Die Verwaltung prüfte schließlich, inwieweit die Weide die Verkehrssicherheit gefährde und entschied sich für einen umfassenden Rückschnitt. Die verbliebenen Hauptstämme werden so stehenbleiben. „Weide ist ein sehr schnittverträgliches Gehölz, und es ist davon auszugehen, dass diese im Frühjahr wieder frisch austreibt“, sagte Matthias Weigel, Pressesprecher der Stadt. Die Verkehrssicherheit auf Fuß- und Radweg sowie Straße sei nunmehr gegeben. Die Weide soll auch jährlich kontrolliert werden, inwieweit sie weiterhin standsicher ist. (SZ/hey)

