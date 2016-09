Weichen für Jugendarbeit gestellt In der Stadt soll es künftig zwei Angebote für die Jugend geben – ein selbstverwaltetes und ein geführtes.

In Zukunft soll es zwei Angebote für Kinder und Jugendliche geben. Die geführte Kinder- und Jugendarbeit übernimmt der Freizeittreff Sunshine und die selbstverwaltete Jugendarbeit die IG Bronx in der Kalthalle.

In Zukunft soll es zwei Angebote für Kinder und Jugendliche geben. Die geführte Kinder- und Jugendarbeit übernimmt der Freizeittreff Sunshine und die selbstverwaltete Jugendarbeit die IG Bronx in der Kalthalle.

Die Entscheidung ist gefallen. Die Jugendinitiative (IG) Bronx wird künftig ihren Treffpunkt in der Kalthalle auf dem Areal der ehemaligen Hausschuhwerke haben. Die jungen Leute, die eine selbstverwaltete Jugendarbeit favorisieren, werden bei der Umsetzung ihres Vorhabens vom Kulturbüro Sachsen unterstützt. Bei Bedarf könnte das Angebot der Jugendlichen mit dem der mobilen Jugendarbeit gekoppelt werden. Doch davon ist zurzeit nicht die Rede. Wichtig ist den jungen Leuten einen Treffpunkt zu haben, um ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen. Die Jugendlichen müssen sich selbst organisieren.

Das zweite Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren unterbreitet der von der Kindervereinigung Leipzig geführte Freizeittreff Sunshine. Er nutzt zurzeit gemeinsam mit dem Hort Sonnenschein den Flachbau an der Sonnenstraße. Künftig soll der Hort in die Pestalozzischule umziehen (DA berichtete). Damit wird der Flachbau frei. Auch dieser wurde der IG Bronx als Treff angeboten. „Nachdem sich die Jugendlichen für die Kalthalle entschieden, haben wie jetzt Planungssicherheit“, so Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

Stadt saniert Giebel der Kalthalle

Ein Planungsbüro prüft nun, welche Möglichkeiten es gibt, den Hort Sonnenschein in der Schule unterzubringen. Auch für die Kalthalle gibt es einen Plan. Im vorderen Teil befindet sich das Atelier des Harthaer Künstlers Gerhard Dörner. In die Halle soll eine Zwischenwand eingezogen werden, da sie von der IG Bronx und dem Ford-Club genutzt werden soll. Die Mitglieder des Ford-Clubs haben sich in den Räumen der ehemaligen Hausschuhwerke getroffen, die abgerissen werden sollen. Deshalb brauchen auch sie ein neues Domizil.

Bevor die Zwischenwand eingezogen wird, muss noch der noch laufende Mietvertrag gekündigt und der Giebel saniert werden. Außerdem sollen die Ver- und Entsorgungsleitungen bis an das Objekt verlegt werden. Dabei handelt es sich um das Trink- und das Abwasser. Die Arbeiten, die die Stadtverwaltung übernimmt, sollen im Januar beginnen. Voraussichtlich soll die Halle im Frühjahr, spätestens im Sommer nächsten Jahres den jungen Leuten zur Verfügung gestellt werden. Dann müssen sie in Eigenleistung ihren Bereich so einrichten, dass er nutzbar ist.

Stadträte mit Lösung zufrieden

Die Stadträte stimmten den Vorschlägen zur Entwicklung der Kalthalle und der Schaffung der Voraussetzungen für die Unterbringung des Hortes einstimmig zu. Stadtrat Hans-Jürgen Gückel (Die Linke) fand es gut, dass die Stadt einen Weg gefunden hat, um den Jugendlichen entgegenzukommen. Er hoffe, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sei. CDU-Stadtrat Christian Zimmermann sagte, dass nun ein Punkt erreicht sei, an dem die Dinge konkret angepackt werden könnten. Die Vermietung der Kalthalle und die Leistungen, die die Stadt erbringe, seien ein positives Signal. „Gehen wir es an“, so Zimmermann. Denn immerhin waren die jungen Leute der IG Bronx etwa ein Jahr auf der Suche nach einem neuen Treffpunkt. Nun gibt es endliche eine Lösung.

Das gilt auch für die geführte Jugendarbeit. Vor allem Kinder ab der fünften Klasse sollen hier im Freizeittreff Sunshine ihre Freizeit gestalten können. Das ist zurzeit erst ab 16 Uhr möglich. Das ist für die Interessierten aber zu spät. „Die Kinder und Jugendlichen klopfen schon nach der Schule gegen 13.30 Uhr bei uns an die Tür. Dann müssen wir sie wegschicken, weil dann noch die Hortbetreuung läuft“, sagte Hortleiterin Barbara Pohle zur Ratssitzung. Sie geht davon aus, dass mehr Kinder und Jugendliche den Freizeittreff nutzen würden, wenn sich die Öffnungszeiten ändern. Für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen ist eine ausgebildete Sozialpädagogin eingestellt. Sie unterbreitet verschiedene Angebote und unterstützt die Kinder bei der Freizeitgestaltung.

Angebote auch in den Ferien

Bürgermeister Ronald Kunze sieht noch einen weiteren Vorteil in der Entflechtung von Hort und Freizeittreff. Er denkt dabei vor allem an Angebote in den Ferien vor Ort. Der Harthaer Wolfgang Berger zum Beispiel kritisierte, dass es für Kinder aus sozial schwachen Familien, die sich keinen Urlaub leisten können, kaum beziehungsweise Angebote in der Stadt gibt.

Das könnte sich ändern, wenn der Freizeittreff die Möglichkeit hat, das gesamte Objekt zu nutzen, und auch in den Ferien eher als 16 Uhr zu öffnen. Wann das umgesetzt werden kann, kann noch niemand genau sagen, da erst die entsprechenden Voraussetzungen für den Hort in der Pestalozzischule geschaffen werden müssen.

