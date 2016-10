Weibliches Palaver Zum 14. Mal hat Regina Kühl Hobbyliteraten eingeladen. Diesmal durften aber nur Frauen auf die Bühne.

Gesine Schäfer sorgte mit einer Geschichte übers Fotografieren für viele Lacher im Publikum. © Bianca Braun

Kurzweilig und humorvoll ging es am Sonnabend im Mehrzweckraum des Glashütter Arthur-Fiebig-Hauses zu. Hier traten drei Frauen auf die Bühne, die etwas zu sagen hatten. Und das taten sie. „Die drei Poetinnen haben wunderbare, humorvolle Texte vorgetragen“, sagt Bianca Braun, Leiterin des Tourismusbüros der Stadt Glashütte. Gemeinsam mit Regina Kühl aus Schmiedeberg hatte sie das Treffen organisiert, zu dem 50 Besucher kamen.

Die Themen dieser ersten Ladiesnight waren so unterschiedlich, wie ihre Interpretinnen. So trug Gesine Schäfer die Geschichte einer eitlen Person vor, die immer und überall Selfies machen musste und dabei einen Entenschnabel zieht. Letztlich verwandelte sie sich selbst in eine Ente, die weiterhin Fotos macht, jetzt aber von denen sie fütternden Passanten. Kaddi Cutz reflektierte als „Beutesächsin“ – die Hannoveranerin zog erst vor zehn Jahren nach Sachsen – den hiesigen Dialekt. Sie setzte sich auch mit normalen Alltagsproblemen auseinander: „Ich bin nicht dick, aber auch nicht so schlank wie vor zwei Jahren.“ Marsha Richarz, die Dritte im Bunde, reiste aus Leipzig an. Sie erzählte von ihrem Fitnesstrainer. Das tat sie so genau, dass sie in ihrer Heimatstadt schon darauf angesprochen wurde. „Du, das ist ja unglaublich, den kenn ich auch.“

Regina Kühl, die drei Poetinnen für den Auftritt in Glashütte gewinnen konnte, war selbst überrascht, wie gut diese ankamen. „Endlich hatten wir auch mal zehn Leute im Publikum, die um die 20 Jahre alt waren.“ Nun plant sie die 15. Auflage des Poetenpalavers. Diese soll im März stattfinden. „Ich bin schon mit zwei, drei Poeten im Gespräch“, sagt sie. Namen möchte sie noch nicht nennen. Nur so viel möchte sie verraten. Das nächste Palaver soll nicht um 18 Uhr, sondern erst 19.30 Uhr oder 20 Uhr beginnen. „Das hatten einige Besucher vorgeschlagen“, erklärt sie.

