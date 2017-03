Wehrsdorfer wünschen sich Jugendtarif fürs Waldbad zurück Als der Gemeinderat zur neuen Badsaison beriet, gab es Debatten. Aus mehreren Gründen.

Die Wehrsdorfer wollen ihren Jugendtarif fürs Waldbad wiederhaben. © Archivfoto: Uwe Soeder

Noch sind gut zwei Monate Zeit, bis in den Freibädern in Taubenheim und Wehrsdorf die Saison beginnt. Diskussionen dazu gibt es aber schon jetzt. Als der Sohlander Gemeinderat über die diesjährigen Öffnungszeiten beriet, nutzte Rita Knoblauch die Chance, ein Problem mit den Eintrittspreisen anzusprechen. Die Wehrsdorferin betreibt mit ihrem Bruder Dieter Knoblauch im Waldbad den Kiosk und verkauft dort auch die Eintrittkarten. Seit die Gemeinde vergangenes Jahr neue Eintrittspreise beschlossen hat, gibt es keinen Jugendtarif mehr, monierte Rita Knoblauch. „Dadurch haben wir so gut wie keine Jahreskarten an Jugendliche verkauft“, berichtete sie. Denn 60 Euro, die ab vollendetem 16. Lebensjahr fällig sind, seien für Schüler zu viel. Bis zur Neuregelung der Eintrittspreise gab es im Wehrsdorfer Bad einen extra Tarif für 16- und 17-Jährige. Rita Knoblauch schlug vor, dass Kinder bis zum Ende des 14. Lebensjahres für die Tageskarte einen Euro, für die Jahreskarte 20 Euro zahlen, 16- und 17-Jährige jeweils das Doppelte, Erwachsene fürs Tagesticket drei Euro, fürs Jahresticket 60 Euro. Bürgermeister Hagen Israel (parteilos) versprach, den Vorschlag zu prüfen.

So öffnen Sohlands Bäder zurück 1 von 3 weiter Die Saison in den beiden Bädern der Gemeinde Sohland beginnt am 29.Mai und endet am 3.September 2017. Taubenheim: Montag bis Freitag 13 bis 19 Uhr, am Wochenende 10 bis 19 Uhr, bei Bedarf jeweils bis 20Uhr. Während der Sommerferien: Montag bis Freitag 12 bis 20 Uhr, am Wochenende 10 bis 20 Uhr. Wehrsdorf: Montag bis Freitag 13 bis 19 Uhr, am Wochenende 10 bis 19Uhr. Ferien: täglich 11 bis 20 Uhr.

Diskussionen gab es auch um die Öffnungszeiten. Die fürs Taubenheimer Bad, das bis 20 Uhr öffnet, wurden schnell festgelegt. Doch um das Wehrsdorfer Bad, das immer um 19 Uhr schließen sollte, gab es eine längere Debatte. Bernd Nowotny (Freie Wähler) regte an, es in den Ferien bis 20 Uhr auf zu lassen und dafür lieber später zu öffnen. Letztendlich stimmten die Gemeinderatsmitglieder dem zu. (SZ/ks)

