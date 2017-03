Wehrleiter im Amt bestätigt

Der Alte ist auch der Neue: Daniel Siebeneicher bleibt Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Hartmannsdorf. Der 32-Jährige war bei der Jahreshauptversammlung von den 25 Einsatzkräften der Ortsfeuerwehr für fünf weitere Jahre in dem Ehrenamt bestätigt worden. Am Montagabend gab auch Hartmannsdorf-Reichenaus Gemeinderat bei seiner Sitzung in Hartmannsdorf grünes Licht für die Personalentscheidung. Ebenfalls dort bestellt wurde der neue Vize-Leiter der Ortswehr, Philipp Jäkel. Der Hartmannsdorfer war bei der Jahreshauptversammlung nicht nur für seinen nun zehnjährigen Dienst geehrt worden. Er erhielt auch die meisten Stimmen bei der Wahl zum Vize-Wehrleiter. Er folgt auf Rico Dittrich, der sich zuvor dem Votum für den Stellvertreterposten gestellt hatte. Die Wahl fand regulär nach fünf Jahren statt.

2016 lag die Dienstbeteiligung der Einsatzkräfte bei 65 Prozent. Im Vorjahr hatten die Feuerwehrleute neben Lehrgängen und Übungen sechs Einsätze. So mussten sie nach zwei Autounfällen auf der Kammstraße in Frauenstein und zu einer Bergehilfe mit Schlauchboot in Friedersdorf anrücken. Es gab zudem Einsätze nach einem Blitzeinschlag und infolge eines Unfalls an der Vorsperre Lehnmühle sowie eine technische Hilfe an der Rinderanlage Röthenbacher Straße in Hartmannsdorf. (SZ/skl)

