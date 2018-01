Wehrleiter für Weißwasser gesucht Auf der Jahreshauptversammlung konnte am Freitagabend nur der stellvertretende Wehrleiter gewählt werden.

Gerd Preußing, der stellvertretende Kreisbrandmeister im Amt, nahm Jörg Lübben als zweites Ehrenmitglied in die Freiwillige Feuerwehr auf. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Jetzt ist die Reihe an Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, eine Entscheidung zu treffen. Ihm obliegt es als Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser einen kommissarischen Wehrleiter in diese Funktion einzusetzen. Denn während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend wählten die stimmberechtigten Kameraden in Person von Sven Müller zwar den neuen Stellvertreter des Wehrleiters. Doch für die verantwortungsvolle Aufgabe, die Weißwasseraner Wehr zukünftig zu führen, hatte sich im Vorfeld kein Kandidat bereiterklärt. Auch im Verlauf der Wahlhandlung selbst blieb eine solche Bereitschaftserklärung aus. Bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die jedoch laut Wahlsatzung frühestens in vier Wochen stattfinden kann, wird nun ein vom Oberbürgermeister eingesetzter Kamerad die Geschicke der Wehr führen. Gerd Preußing, der bisherige Wehrleiter, zeigte sich dennoch optimistisch. „Es wird schon der richtige gefunden werden“, sagte er nach dem offiziellen Teil der Versammlung. Sven Müller nahm die Wahl zum stellvertretenden Wehrleiter an. 30 der insgesamt anwesenden 36 wahlberechtigten, aktiven Mitglieder der Wehr hatten ihm in einer geheimen Abstimmung ihr Vertrauen geschenkt. Der erfahrene Feuerwehrmann versieht bereits seit 29 Jahren seinen Dienst in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser. Als Zugführer des ersten Zuges stellte er seither immer wieder sein fachliches Können und seine Führungsqualitäten unter Beweis. Er drückte die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Angehörigen der Wehr aus, „denn die Feuerwehr lebt von und durch die Unterstützung der Kameraden“. Die Wahl für die beiden Funktionen wurde notwendig, da Gerd Preußing zunächst bis zum 31. Januar kommissarisch die Funktion des stellvertretenden Kreisbrandmeisters übernahm. Ab dem 1. Februar wird er im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz ein gerüttelt Maß Verantwortung für die Tätigkeit der Wehren tragen. Gerd Preußing setzt damit das verdienstvolle Wirken des verstorbenen stellvertretenden Kreisbrandmeisters Henry Kossack fort. Mit bewegten Worten im Jahresbericht sowie einer Schweigeminute ehrten die Anwesenden den Verstorbenen, der Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes gelebt hatte.

Die Notwendigkeit einen neuen stellvertretenden Wehrleiter zu wählen ergab sich aus der Tatsache, dass Kamerad Markus Grimme im August seinen Rücktritt aus dieser Funktion erklärt hatte.

Unmittelbar vor der Wahlhandlung erfüllte Gerd Preußing noch eine sehr angenehme Aufgabe. Er nahm Jörg Lübben durch die Übergabe der Urkunde als Ehrenmitglied in die Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser auf. Jörg Lübben ist nach Joseph Schweig nun der Zweite, dem diese Auszeichnung zuteil geworden ist. Als erster Vorsitzender des Fördervereins für die Freiwillige Feuerwehr Weißwasser trug der Geehrte wesentlich dazu bei, das sich der vor zehn Jahren gegründete Verein zum wichtigsten Unterstützer der Weißwasseraner Wehr entwickelte.

Das stete Wirken des Vereins für die Belange der Freiwilligen Feuerwehr blieb in der Öffentlichkeit der Glasmacherstadt nicht unbemerkt. Deshalb erschienen die Mitarbeiter der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Simone Toischer und Ulf Mäkelburg auch nicht mit leeren Händen zur Jahreshauptversammlung. Sie übergaben einen Scheck aus dem Kalenderverkauf über 1 432 Euro für die weitere Arbeit des Fördervereins an dessen Vorsitzenden.

Offenbar reizte diese Geste zur Nachahmung. Denn auch Stefan Przymosinski, der Geschäftsführer der Stadtwerke Weißwasser, hatte gleich zwei Geschenke im Gepäck. Ein Trainingsgerät für die Brandbekämpfung sowie ein so genanntes Rauchhaus werden gewiss ihre Nützlichkeit in der Ausbildung der aktiven Abteilung sowie in der Jugendfeuerwehr unter Beweis stellen. Angesichts dieser Geschenke stellte Gerd Preußing schmunzelnd fest, dass er einen solchen Auftakt bei der Jahreshauptversammlung in den 13 Jahren als Wehrleiter noch nicht erlebt hat. Das Schlusswort hielt Frank Wolsch als Versammlungsleiter. Er wünschte den derzeit 49 aktiven Feuerwehrleuten, den 15 Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung sowie dem Förderverein viel Kraft bei der Bewältigung der vor ihnen stehenden Aufgaben. Das diese zukünftig nicht leichter werden verdeutlichten sowohl der Jahresbericht als auch die Grußworte von Ingelore Ruge vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz und des Oberbürgermeisters Torsten Pötzsch.

