Wehr wird instand gesetzt Das Frühjahrshochwasser hatte ein Loch in den Damm gerissen. Aber die Reparatur musste zugunsten der Fische warten.

Die Frühjahrshochwasser hatte ein Loch in das Wehr an der Brückenmühle gerissen. Jetzt wird es wieder verschlossen. © André Braun

Die Eigentümer des Wehrs an der Brückenmühle haben Wort gehalten. Seit Montag arbeitet ein Bagger auf dem Damm. Das Geländer zur oberhalb gelegenen Wasserfläche der Zschopau wurde mit Planen abgedichtet. Der Wasserstand des Flusses in Richtung Rathaus ist extrem niedrig. Denn seit Wochenanfang wird das Wasser durch den Mühlgraben umgeleitet. Dadurch kam jetzt auch ein Heger zum Vorschein, der sich zwischen Wehr und Rathausbrücke gebildet hat.

Das Frühjahrshochwasser hatte ein großes Loch in die Fischtreppe gerissen. Seitdem türmt sich ein Steinhaufen in der Zschopau und behindert den Abfluss des Wassers. Der Bagger hat am ersten Tag die großen Steine, die es in verschiedene Richtungen gespült hatte, zusammengeschoben. Die Baggerschaufel wurde aber auch zum Schöpflöffel, mit dem der Fahrer das Wasser, das sich in dem Loch gesammelt hat, herausholte.

Wie lange die Arbeiten zur Instandsetzung des Wehrs dauern werden, war gestern nicht zu erfahren. Die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen bestätigte lediglich, dass sie eine Genehmigung für die Sanierung erteilt hat. „Die eingereichten Unterlagen wurden wasserrechtlich und -fachlich geprüft. Es bestehen keine Einwände zur Durchführung der Maßnahme“, teilt André Kaiser. Pressesprecher des Landratsamtes mit.

Die Arbeiten konnten erst jetzt beginnen, weil die Eigentümer des Wehrs Rücksicht auf die Laichzeit der Fische genommen haben. Die endete zum 30. Juni. Theoretisch kann nun bis zum 1. Oktober im Fluss gearbeitet werden. Dann beginnt wieder die Schonzeit für die Fische. Einschränkungen werde es während der Sanierung für Anwohner oder den Straßenverkehr nicht geben, hatte Günther Robl von der Eigentümergemeinschaft aus dem bayrischen Oberviechtach auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers bereits vor vier Wochen gesagt. Alle Arbeiten könnten vom Grundstück der Brückenmühle aus erledigt werden. (DA/rt)

