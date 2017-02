Wehr kommt weg Am Cunewalder Wasser wurden jetzt Bäume gefällt – um Platz zu schaffen für eine Baumaßnahme, die für mehr Sicherheit sorgt.

Mehrere Bäume wurden jetzt am Cunewalder Wasser an der Ortsgrenze zwischen Halbendorf und Weigsdorf-Köblitz gefällt. Das waren Vorarbeiten für eine Baumaßnahme am Gewässer, die Anfang April beginnen soll. Dabei werden ein nicht mehr benötigtes Wehr abgebaut, die Einbindung des Carlsberger Wassers verändert, Flutschäden beseitigt und das Gelände so gestaltet, dass künftige Hochwasser möglichst wenig Schaden anrichten. Betroffen ist ein Abschnitt des Baches, der bis zum Tennisplatz in Weigsdorf-Köblitz reicht. Rund 380 000 Euro sind dafür eingeplant.

„Der Auftrag ist bereits ausgelöst. Die Firma BauCom Bautzen wird die Arbeiten erledigen. Bis September soll alles fertig sein“, berichtet der Cunewalder Bürgermeister Thomas Martolock (CDU). Die Baumaßnahme läuft unter Regie seiner Gemeinde, obwohl sie auch Halbendorf als Ortsteil der Stadt Schirgiswalde-Kirschau betrifft. „Der größte Teil liegt aber auf unserem Gebiet“, sagt Martolock. (SZ/ks)

