Wehr in Pechern wird saniert Das Hochwasser 2010 hat die Brücke beschädigt. Nun folgt der Wiederaufbau – allerdings wird er teurer als geplant.

Blick auf das Wehr in Pechern. © Joachim Rehle

Pechern. Ein ortsansässiges Unternehmen hat nun den Zuschlag für die Bauarbeiten zur Sanierung der Brücke am Wehr in Pechern erhalten. Das beschloss der Gemeinderat in Krausch-witz einstimmig. Die Firma setzte sich gegen einen weiteren Bieter aus Dresden durch. Sobald es draußen frostfrei ist, sollen die Arbeiten beginnen, hieß es. Beim Hochwasser 2010 ist die Brücke beschädigt worden. Die Sanierung wird größtenteils mit Landesmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung finanziert. Entgegen einer ursprünglichen Planung verteuert sich das Vorhaben um rund 22400 auf circa 54600 Euro. Deshalb zusätzlich benötigte Fördermittel wurden bewilligt; vom Freistaat kommen nun 49141 Euro. In der Folge erhöht sich auch der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil um etwa 531 Euro. Er wird im Zuge des Gesamtbudgets Straßen gedeckt. (aw)

zur Startseite