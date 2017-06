Wehr bleibt vorerst löchrig Das Frühjahrshochwasser hat Steine aus dem Damm gespült. Doch Fische bremsen die Instandsetzung aus.

Das Frühjahrshochwasser hat zahlreiche große Steine aus der Fischtreppe an der Brückenmühle gerissen. Voraussichtlich ab Juli wird sie repariert. © Dietmar Thomas

Immer wieder bleiben Passanten auf der Brücke am Rathaus stehen. Aber ihr Blick geht nicht in Richtung Stadtverwaltung, sondern zum Wehr an der ehemaligen Brückenmühle. Es ist schon einige Wochen her, als das Frühjahrshochwasser ein großes Loch in die Fischtreppe gerissen hat. Seitdem türmt sich ein Steinhaufen in der Zschopau und behindert den Abfluss des Wassers.

Wann wird der Schaden endlich repariert? Das fragen sich viele. „Wir warten auf das Ende der Fischschonzeit“, erklärt Günther Robl von der Eigentümergemeinschaft aus dem bayrischen Oberviechtach auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Der Ingenieur, der das Wehr gebaut hat, sei bereits mit der Sanierung der Anlage beauftragt worden. Diese erfolge, wenn die Laichzeit der Fische beendet ist. „Wir nehmen Rücksicht auf die Fauna und Flora“, so Robl.

In der Zschopau ist eine Vielzahl verschiedener Fischarten Zuhause. Die Laichzeit der Weißfische, also der Plötzen, Döbel und Hasel ist bereits vorbei“, erklärt Hans-Hermann Haft vom Vorstand des Westewitzer Anglervereins. Er wohnt an der Zschopau und angelt auch in dem Fluss. Hechte laichen noch zeitiger als die Weißfische. Nur für die Barbe geht die Laichzeit bis Mitte Juni. „Die Barbe steht in der harten Strömung, in die sich nicht einmal die Bachforelle traut“, so Haft. Das sei die ideale Laichstrecke. Durch ihren flachen Bauch und die breiten Flossen werde der Fisch durch die Strömung auf den Grund des Flusses gedrückt, auf dem die Barbe nicht nur fresse, sondern auch laiche. Bis zum 1. Oktober könne danach im Fluss gearbeitet werden. Dann beginnt wieder die Schonzeit für die Fische.

Voraussichtlich ab Juli würden die losen Steine wieder in das Wehr eingepasst, sagt Günther Robl. Einschränkungen werde es dadurch für Anwohner oder den Straßenverkehr nicht geben. Alle Arbeiten könnten vom Grundstück der Brückenmühle aus erledigt werden.

Auch Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) hat sich in der vergangenen Woche mit Günther Robl in Verbindung gesetzt und dieselbe Antwort erhalten. Mit dieser zeigt er sich zufrieden. „Die Eigentümer des Wehrs müssen bei der Sanierung bestimmte Kriterien einhalten. Außerdem brauchen sie Niedrigwasser“, sagt er. (DA/rt)

