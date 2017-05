Wehr am Löbauer Wasser kommt weg Der Hochwasserschutz wird verbessert, dazu muss auch ein Haus weichen. Einschränkungen gibt es für Fußgänger.

Am Poetenweg in Löbau haben jetzt Bauarbeiten begonnen. Die Wehranlage der ehemaligen Mittelmühle wird zurückgebaut. Darüber informiert die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV). Gleichzeitig wird ein Haus abgerissen. Das Gebäude an der Vorwerkstraße 1 muss weichen, damit künftig mehr Schutz vor Hochwasser gegeben ist. Damit reagiert die LTV auf die Hochwasserereignisse im Sommer 2010 und 2013 und die damals entstandenen Schäden. Ende November dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten betragen rund 435 000 Euro und werden vom Freistaat Sachsen bezahlt.

In Löbau verschwindet mit dem ungenutzten und maroden Wehr an der Brücke Mühlstraße ein Bauwerk, das bei Hochwasser den Abfluss behindert. Mit dem Rückbau erhält das Löbauer Wasser eine natürliche Gewässerstrecke, erklärt Britta Andreas von der LTV. Die Böschung wird gesichert. Damit wird außerdem die Durchgängigkeit des Flusses für Fische und andere Wasserlebewesen verbessert. Das fordert die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Damit die Bauarbeiten ausgeführt werden können, mussten auch Bäume weichen. Sie wurden Anfang dieses Jahres gefällt. Ersatzpflanzungen sind vorgesehen. Neue Bäume werden nach Abriss des Hauses auf dem Grundstück Vorwerkstraße 1 gepflanzt. Während der Bauzeit wird der Poetenweg vorübergehend nicht von der Herwigsdorfer Straße aus begehbar sein. (SZ)

