Wehr-Abriss am Weißeritzpark Um die Rote Weißeritz hochwassersicher zu machen, werden zwei Millionen Euro investiert. Bald ist Baustart.

Hochwasser, wie bei einer Schneeschmelze im Frühjahr, sollen in Freital nicht mehr so viel Schaden anrichten können. © Dirk Zschiedrich

In der Nähe des Freitaler Weißeritzparkes rollen bald die Bagger an. Der Grund: Die zuständige Landestalsperrenverwaltung (LTV) will die Rote Weißeritz, die in der Nähe des Einkaufszentrums fließt, hochwassersicher machen. Wie eine Sprecherin der LTV mitteilt, sollen die Bauarbeiten im Juli beginnen und Ende 2019 abgeschlossen sein. Rund zwei Millionen Euro kostet das Vorhaben insgesamt.

Der Bauabschnitt zieht sich flussabwärts vom Hains bis zur Brücke der Weißeritztalbahn. Dort unter der Brücke soll der Fluss ein Stück verbreitert werden. An der Hainsberger Straße wird die alte Uferwand abgerissen und eine neue gebaut. Diese wird etwas zurückgesetzt und ist vor allem höher. Hier soll der HQ-200-Standard erreicht werden. Die Rote Weißeritz wäre dann also für ein Hochwasser gewappnet, wie es statistisch gesehen alle 200 Jahre vorkommt.

Kernstück der Arbeiten ist der Abriss der beiden Wehre am Weißeritzpark. Eines von beiden diente früher dazu, um den Mühlgraben und die Hainsberger Mühle mit Wasser zu versorgen. Die beiden Wehre werden aber nicht mehr gebraucht. Die LTV ersetzt sie durch eine Vielzahl von Querriegeln, also Reihen von Natursteinen. Der Vorteil: Das Gefälle des Flusses verteilt sich so gleichmäßiger auf größerer Strecke, und Fische können leichter flussaufwärts schwimmen. Die Wehre bildeten zuvor eine unüberwindbare Barriere.

Die Arbeiten ziehen sich unter anderem auch deswegen so lange hin, weil wegen der Fischschonzeiten nur bis Ende September gebaut werden kann. Um Baufreiheit zu schaffen, hat die LTV im Winter Bäume fällen lassen. Dafür sind sogenannte Ausgleichsmaßnahmen geplant.

