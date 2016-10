Wehe, wenn es in Böhla brennt Der Feuerlöschteich in dem Ortsteil ist nicht mehr zu gebrauchen. Eine Zisterne soll her. Doch es gibt ein Problem.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Wenn es im Hirschsteiner Ortsteil Böhla mal brennt, wird es für die Feuerwehr schwierig. Denn der Feuerlöschteich ist nicht mehr intakt. Er ist nicht nur verschlammt und zugewachsen, sondern die Wasserzufuhr ist nicht mehr gewährleistet. Ihn zu sanieren, wäre aber unwirtschaftlich, sagt Bürgermeister Conrad Seifert (CDU). Deshalb soll eine Zisterne gebaut werden mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern. Das wären immerhin 100 000 Liter. „Zwar wäre eine Sanierung des Teiches billiger als der Bau einer Zisterne, doch die Folgekosten sind bei letzterer Variante geringer. Langfristig rechnet sich das“, so der Gemeindechef.

Der Bau der Zisterne würde etwa 100 000 Euro kosten und wird jetzt geplant. Doch ob gebaut werden kann, ist noch völlig offen. Es gibt ein Problem. Wie so oft liegt es am lieben Geld. Denn die Förderung wurde von einst 75 auf jetzt 40 Prozent gekürzt. „Das trifft uns ländliche Gemeinde sehr hart. Wir haben ein großes Gebiet abzudecken, brauchen mehrere Feuerlöschteiche oder Zisternen. Dennoch bekommen wir nur die gleiche Förderung wie die Städte. Dadurch sind wir benachteiligt“, sagt Conrad Seifert. Jedenfalls sei Hirschstein nicht in der Lage, 60 000 Euro an Eigenmitteln aufzubringen. Deshalb hofft Hirschstein, doch noch die alte Förderung zu bekommen. Würde die Zisterne nicht gebaut, wäre das im Brandfall eine Katastrophe. Zwar verfügt Hirschstein über drei Ortsfeuerwehren in Heyda, Mehltheuer und Althirschstein, keine jedoch verfügt über ein modernes Tanklöschfahrzeug. Lediglich die Wehr aus Mehltheuer kann etwas Wasser mitführen, gerade mal 1 000 Liter. Die reichen nicht mal für den Erstangriff. Im Ernstfall kann die Gemeinde also nur au die Hilfe umliegender Feuerwehren hoffen. „Ich hoffe jeden Tag, dass es in Böhla nicht brennt“, sagt der Bürgermeister. In anderen Ortsteilen sind die Sorgen allerdings nicht so groß. Dort gibt es funktionierende Feuerlöschteiche und teilweise auch Hydranten.

